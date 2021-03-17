Я розумію, що детективи хочуть феєрверк, – Венедіктова про справу суддів Окружного адмінсуду
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, якщо НАБУ передасть оновлені документи у справі суддів ОАСК, то вона направить їх у Вищу раду правосуддя. Таким чином, одіозних суддів можна буде притягнути до відповідальності.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це очільниця Офісу генпрокурора під час пресконференції. Венедіктова зауважила, що зробила все, що від неї залежало.
Читайте також Справу Вовка можуть закрити: ВАСК відмовив НАБУ у продовженні слідства
Потрібно усунути недоліки в процесуальних документах
Я, звісно, розумію, що детективи хочуть феєрверк, але спочатку потрібно усунути недоліки, які є в процесуальних документах, які потім сторона захисту точно буде використовувати. Ми тут повинні мати наступальну позицію, розуміючи, що ми діємо законно,
– повідомила Венедіктова.
Венедіктова сказала, що дала можливість довести справу до кінця
Генпрокурорка наголосила, що вона продовжила слідство і дала можливість детективам довести справу до логічного завершення. Проте безкінечно тривати це не може.
Якщо зараз будуть нові клопотання, ініційовані НАБУ, з врахуванням того, що написала ВРП ще тоді, будуть усунені недоліки, я ці клопотання передам ВРП (для розгляду питання про притягнення судді Вовка та інших суддів до відповідальності – 24 канал),
– сказала Венедіктова.
Проте, додала генпрокурорка, наразі таких клопотань від Антикорупційного бюро не надходило.
До теми Венедіктова блокує багато важливих справ, – Валько про те, чим "відзначилась" генпрокурорка
Головне про справу судді Окружного адмінсуду Києва:
- Очільника ОАСК Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у спробі узурпації влади.
- Відповідні "плівки" оприлюднило НАБУ.
- Детективи стверджують, що судді могли ухвалювати рішення на користь певних політиків та представників бізнесу.
- Сам Вовк все відкидає та переконує, що навіть не є підозрюваним у справі.
- На засідання щодо обрання запобіжного заходу Вовк так і не з'явився.
- Суддя ВАКС призупинив справу проти Вовка, поки "його не знайдуть".
Поділитися новиною