З поверненням грошей Лазаренка в Україну не все так просто, – Венедіктова

Розслідування справи щодо колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка у США перебуває ще далеко до завершення. Зокрема, існує багато проблем з поверненням його грошей в Україну.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час пресконференції. І додала, що це питання перебуває в компетенції Сполучених Штатів Америки.

Читайте також НАБУ й ДБР ведуть розслідування проти Венедіктової через втручання в справу Татарова

У справі повернення грошей Лазаренка в Україну не все так просто,

– розповіла вона.

Венедіктова відзначила, в цій справі є дуже багато питань, пов'язаних з закінченням терміну давності. Крім цього, багато процесів відбувається не в Україні, відтак у питанні повернення грошей Лазаренка в Україну "немає простоти".

Генеральна прокурорка відмовилась відповідати на питання, коли гроші експрем'єра можуть повернути в нашу країну.

За її словами, це може зашкодити процесу, який триває у США.

Справа Павла Лазаренка: що відомо

Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з 1996 по 1997 роки за президентства Леоніда Кучми.

У 2004 році міжнародна організація Transparency International внесла політика до десятки найкорумпованіших державних діячів світу.

Павло Лазаренко організував схему, у якій державна ліцензія на постачання газу була видана приватній компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко, а надприбутки формувались шляхом завищення ціни газу для українських споживачів. Гроші ж виводились через турецьку компанію, яка була дочірньою компанією ЄЕСУ.

14 вересня 1998 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти експрем'єра за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Водночас у Швейцарії Лазаренка засудили до ув'язнення за відмивання грошей у швейцарських банках.

У 1999 Павло Лазаренко виїхав з сім'єю у США, однак його затримали після прибуття в аеропорту Нью-Йорка. Політика засудили до 8 років в'язниці.

Однак згодом термін ув'язнення було скорочено. Відтак 1 листопада 2012 року Лазаренко вийшов на волю.

Дані: Вікіпедія