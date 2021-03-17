Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова запевнила, що співпраця з білоруськими правоохоронними органами може здійснюватись лише у рамках законодавства. У жодні політичні ігри, зокрема, щодо білорусів, які переховуються на території України, прокурори грати не будуть.

Венедіктова прокоментувала ситуацію з тими білорусами, які переховуються від кримінального переслідування у себе на батьківщині. Частина з тих, хто протестував проти режиму Лукашенка, перебувають саме на території України.

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Венедіктова каже, що ОГ – поза політикою

Українська прокуратура взагалі в політику не грає. Ви ж бачите, що я рік демонструю, що ми поза політикою, і якщо ми поза українською політикою, я продемонструвала це тим, що не дала країну втягнути в американську політику, то і тут ми в політичні ігри грати не будемо,

– сказала Венедіктова.

Проте співпраці з білоруськими правоохоронними органами у рамках міжнародно-правових доручень генпрокурорка не відкидає. Венедіктова наголошує, потрібно дивитись безпосередньо на матеріали, коли вони надійдуть.

Громадяни Білорусі в Україні перебувають законно

Тим більше, якщо громадяни Білорусі у нас тут перебувають, то вони перебувають законно, і насправді є ціла процедура, щоб почати такий процес, і я впевнена, що всі громадяни Білорусі підуть законним шляхом, і оберуть цю законну процедуру залишатися в Україні,

– пояснила очільниця Офіс Генпрокурора.

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Тихановська раніше заявила, що хоче зустрітись з керівництвом України

Зазначимо, що раніше лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська вже мала переговори з представниками української влади. Мовиться про нардепів-членів міжфракційної групи "За демократичну Білорусь". Проте суперниця Лукашенка наголосила, що хоче зустрітись і з керівництвом України.



Політикиня зазначила, що з серпня 2020 року в Білорусі затримали близько 32 тисяч людей, а щонайменше 14 тисяч були змушені покинути країну. Більше ніж 250 осіб визнали політичними в'язнями.