Венедіктова представила нового прокурора Одещини: що про нього відомо

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 5 лютого представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника. Ним став 43-річний Сергій Костенко.

Венедіктова зазначила, що поставила завдання перед новим очільником Одеської прокуратури. Серед головних – зміцнення законності та правопорядку в області.

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Генпрокурорка повідомила, що майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов'язаний з органами прокуратури Одещини.

Сподіваюсь на те, що він забезпечить ефективну і результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках,

– додала Венедіктова.

Що відомо Сергія Костенка