Венедіктова представила нового прокурора Одещини: що про нього відомо

5 лютого 2021 , 18:25
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Ірини Венедіктової

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 5 лютого представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника. Ним став 43-річний Сергій Костенко.

Венедіктова зазначила, що поставила завдання перед новим очільником Одеської прокуратури. Серед головних – зміцнення законності та правопорядку в області.

Важливо "Щоб щось вкрасти, треба щось мати": депутат в Одесі цікаво прокоментував будівництво – відео

Генпрокурорка повідомила, що майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов'язаний з органами прокуратури Одещини.

Сподіваюсь на те, що він забезпечить ефективну і результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках,
– додала Венедіктова.

Що відомо Сергія Костенка

  • Сергій Костенко народився 5 червня 1977 року в Арцизі Одеської області.
  • У 1999 році закінчив Одеську державну юридичну академію, тоді ж його взяли на роботу в органи прокуратури.
  • Був заступником прокурора Одеси, прокурором Кілійського району Одеської області, прокурором Київського району міста, двічі – заступником прокурора області.
  • А також Костенко обіймав посаду члена кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.