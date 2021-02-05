Венедіктова представила нового прокурора Одещини: що про нього відомо

Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 5 лютого представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника. Ним став 43-річний Сергій Костенко.
Венедіктова зазначила, що поставила завдання перед новим очільником Одеської прокуратури. Серед головних – зміцнення законності та правопорядку в області.
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Генпрокурорка повідомила, що майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов'язаний з органами прокуратури Одещини.
Сподіваюсь на те, що він забезпечить ефективну і результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках,
– додала Венедіктова.