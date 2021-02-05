Венедіктова представила нового прокурора Одещини: що про нього відомо
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 5 лютого представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника. Ним став 43-річний Сергій Костенко.
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Венедіктова зазначила, що поставила завдання перед новим очільником Одеської прокуратури. Серед головних – зміцнення законності та правопорядку в області.
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Генпрокурорка повідомила, що майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов'язаний з органами прокуратури Одещини.
Сподіваюсь на те, що він забезпечить ефективну і результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках,
– додала Венедіктова.
Що відомо Сергія Костенка
- Сергій Костенко народився 5 червня 1977 року в Арцизі Одеської області.
- У 1999 році закінчив Одеську державну юридичну академію, тоді ж його взяли на роботу в органи прокуратури.
- Був заступником прокурора Одеси, прокурором Кілійського району Одеської області, прокурором Київського району міста, двічі – заступником прокурора області.
- А також Костенко обіймав посаду члена кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
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