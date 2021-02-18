Справа "Приватбанку": Венедіктова пояснила, чому підозри досі не підписані

18 лютого 2021 , 14:00
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Джерело:

24 канал

У справі щодо "Приватбанку" потрібно провести експертизи, які встановлюють збитки та склад злочину. Однак стосовно цього у генпрокурорки Ірини Венедіктової з НАБУ та САП є "повне порозуміння".

Таку думку генпрокурорка висловила під час звіту у Верховній Раді. За її словами, усі органи діють виключно згідно із законом.

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Венедіктова зауважила, що 15 лютого була спільна нарада щодо цієї справи. Генпрокурорка зазначила, що експертизи неможливо не проводити, адже вони є саме тим документом, який встановлює збитки.

Тут має бути все ж склад злочину, тому ми рухаємося виключно по закону,
– наголосила вона.

Венедіктова також нагадала, що 11 січня увійшла до складу групи прокурорів у справі "Приватбанку". Зважаючи на це, генпрокурорка не має спеціального суб'єкта у процесі. Венедіктова підсумувала, що "блокувати" вона не може.

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Справа "Приватбанку": що відомо

  • У 2016 році Україна націоналізувала "Приватбанк" та зробила його державним. Тоді НБУ визнав установу неплатоспроможною. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
  • Ексвласники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов визнали націоналізацію установи незаконною.
  • У жовтні 2019 року "Приватбанк" виграв в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
  • У листопаді 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ справу про виведення 117 мільярдів гривень із "Приватбанку" до його націоналізації.
  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова 14 грудня 2020 року увійшла до складу прокурорів щодо групи "Приват".
  • Національне антикорупційне бюро передало підозри у справі "Приватбанку" на погодження генпрокурорці.