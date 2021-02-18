Справа "Приватбанку": Венедіктова пояснила, чому підозри досі не підписані
У справі щодо "Приватбанку" потрібно провести експертизи, які встановлюють збитки та склад злочину. Однак стосовно цього у генпрокурорки Ірини Венедіктової з НАБУ та САП є "повне порозуміння".
Джерело:24 канал
Таку думку генпрокурорка висловила під час звіту у Верховній Раді. За її словами, усі органи діють виключно згідно із законом.
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Венедіктова зауважила, що 15 лютого була спільна нарада щодо цієї справи. Генпрокурорка зазначила, що експертизи неможливо не проводити, адже вони є саме тим документом, який встановлює збитки.
Тут має бути все ж склад злочину, тому ми рухаємося виключно по закону,
– наголосила вона.
Венедіктова також нагадала, що 11 січня увійшла до складу групи прокурорів у справі "Приватбанку". Зважаючи на це, генпрокурорка не має спеціального суб'єкта у процесі. Венедіктова підсумувала, що "блокувати" вона не може.
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Справа "Приватбанку": що відомо
- У 2016 році Україна націоналізувала "Приватбанк" та зробила його державним. Тоді НБУ визнав установу неплатоспроможною. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов визнали націоналізацію установи незаконною.
- У жовтні 2019 року "Приватбанк" виграв в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- У листопаді 2019 року тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ справу про виведення 117 мільярдів гривень із "Приватбанку" до його націоналізації.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова 14 грудня 2020 року увійшла до складу прокурорів щодо групи "Приват".
- Національне антикорупційне бюро передало підозри у справі "Приватбанку" на погодження генпрокурорці.
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