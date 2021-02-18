У справі щодо "Приватбанку" потрібно провести експертизи, які встановлюють збитки та склад злочину. Однак стосовно цього у генпрокурорки Ірини Венедіктової з НАБУ та САП є "повне порозуміння".

Таку думку генпрокурорка висловила під час звіту у Верховній Раді. За її словами, усі органи діють виключно згідно із законом.

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Венедіктова зауважила, що 15 лютого була спільна нарада щодо цієї справи. Генпрокурорка зазначила, що експертизи неможливо не проводити, адже вони є саме тим документом, який встановлює збитки.

Тут має бути все ж склад злочину, тому ми рухаємося виключно по закону,

– наголосила вона.

Венедіктова також нагадала, що 11 січня увійшла до складу групи прокурорів у справі "Приватбанку". Зважаючи на це, генпрокурорка не має спеціального суб'єкта у процесі. Венедіктова підсумувала, що "блокувати" вона не може.

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