Венедіктова в Раді: генпрокурорка повинна прозвітувати не тільки про справи Майдану

До парламенту зі звітом пропонують викликати генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Зокрема для того, щоб вона прозвітувала перед парламентом і суспільством про хід та поточні підсумки справ Майдану.

Це чудово, але до цієї теми можна додати ще кілька. Таку думку висловила Катерина Соляр у своєму блозі "Підгорає".

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Про що повинна розповісти Венедіктова

За її словами, зокрема Венедіктова повинна прозвітувати про Олега Татарова і пояснити, чому вона так вперто відмовляється повернути справу назад до НАБУ.

Навіть попри висновки Вищого антикорупційного суду, який не попросив, а прямо таки зобов'язав її це зробити,

– зазначила Соляр.

Також, як зауважила блогерка, залишається питання, що там зі справою "Роттердам+"? Адже, окрім того, що Ірина Венедіктова проведе "ґрунтовну, абсолютно прозору" службову перевірку щодо діяльності прокурора САП, який двічі закривав справу "Роттердам+", більше жодної інформації немає.

Про "Приватбанк", кнопкодаство і Бахматюка

"А ще чому генпрокурорка відмовлялася відкривати кримінальне провадження проти нардепа-кнопкодава Андрія Іванчука. Хоча рух ЧЕСНО не лише написав відповідну заяву, а й надав докази кнопкодавства, яке вважається кримінальним проступком", – відзначила Соляр.

І про "Приватбанк" не забудьте теж розповісти. Що там з тими підозрами, які НАБУ передало вам на особисте погодження і про які ми вже місяць нічого не чуємо,

– також сказала блогерка.

Вона наголосила, що можна розповісти, як просувається справа мільярдера Олега Бахматюка. Його підозрюють у розкраданні кредиту, виданого Нацбанком для його банку. Водночас він переховується в Австралії від слідства.

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