Венедіктова блокує багато важливих справ, – Валько про те, чим "відзначилась" генпрокурорка

Сьогодні річницю на посаді святкує генпрокурорка Ірина Венедіктова. Втім, святкувати особливо нічого, вона відзначалася низкою скандальних справ.

Про це розповів юрист Центру протидії корупції Вадим Валько. Він розповів про те, чим "прославилась" генпрокурорка за рік роботи.

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Найскандальніші справи

► Справа Татарова

По справі Олега Татарова сама Венедіктова заявила, що на неї саму відкрили 2 кримінальних провадження. Тому через конфлікт інтересів, вона не дивилась останні матеріали і "не знає, що відбувається у цій справі зараз".



За словами юриста, ця справа "загубилася" в Офісі генеральної прокуратури. Він наголосив, що слідчі і прокурори зробили все, щоб цю справу банально "злили".

"Це вдалося зробити завдяки активним діям Ірини Венедіктової і її заступника", – зазначив Валько.

Заступника глави Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов'язаної із розкраданням квартир Нацгвардії. Скандальний екснардеп Максим Микитась заявив , що саме через Татарова передавали хабар у понад 80 мільйонів гривень.

► "Роттердам+"

Юрист також згадав і про справу "Роттердам+". Експертиза встановила збитки на майже 40 мільярдів гривень.

"Фактично, у цій справі прокурор, який двічі цю справу закривав, залишається на посаді лише тому, що Венедіктова не бажає його відстороняти. Її інтереси можуть збігатися з головним бенефіціаром", – сказав юрист.

► Справа суддів ОАСК

Як зазначив фахівець, Венедіктова не договорює, коли каже, що не може "відвести за руку" на допит одіозного суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на допит, очікує нові клопотання від НАБУ.

Валько додав, що у справи закінчуються терміни, їх відмовляються продовжувати. Тож і її, ймовірно, закриють. Таких справ є ще дуже багато, наголосив юрист.

"Очевидно, що дуже активну роль в блокуванні чи в "злитті" гучних антикорупційних справ на десятки мільярдів гривень відігравала саме Ірина Венедіктова. Це вона точно запам'ятає за перший рік своєї роботи", – наголосив Валько.

Довідка. Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у спробі узурпації влади. Сам Вовк все відкидає та переконує, що навіть не є підозрюваним

у справі та систематично не з'являється на допити.

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