Справа щодо розтрат у "Приватбанку" вкотре вийшла на передовиці ЗМІ. Цього разу це сталося після гучного затримання 22 лютого колишнього першого заступника голови правління банку Володимира Яценка.

З огляду на це генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова прокоментувала ймовірну долю олігарха Ігоря Коломойського, який був серед головних власників "Приватбанку" до його націоналізації у 2016.

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Коломойського можуть екстрадувати, якщо будуть докази

В очільниці Офісу генпрокурора запитали, чи може відбутися екстрадиція Ігоря Коломойського до України.

Будуть підстави, будуть докази – ми це зробимо. На сьогодні говорити про те, що когось потрібно екстрадувати... Для цього мають бути підстави,

– відповіла Ірина Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що робитиме тільки те, для чого вистачатиме доказової бази. Але називати прізвища, щодо яких прокуратура чинитиме якісь дії – "це не питання функціонування кримінальної юстиції".

За процесуальними рішеннями, мовляв, не повинні стояти прізвища, а друга сторона завжди має право на захист.

Чому знову почали говорити про розкрадання в "Приватбанку"

22 лютого 2021 року в Україні гучно затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка – літак із ним розвернули майже на кордоні.

23 лютого Національне антикорупційне бюро України оголосило трьом колишнім топпрацівникам "Приватбанку" підозри у розтраті 136,89 мільйона гривень.

Серед підозрюваних – колишній голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, екскерівниця одного з підрозділів банку Олена Бичихіна та, власне, Володимир Яценко.

Вночі 25 лютого Яценку обрали запобіжний захід – тримання під вартою 60 днів із правом вийти під заставу у 52 мільйони гривень. І Яценко цим правом скористався того ж дня.

"Приватбанк" націоналізували у грудні 2016, при цьому держава для його порятунку влила в банк 155 мільярдів гривень. У 2020 році колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов активізували боротьбу в судах (всього в Україні та за кордоном таких справ понад 500) задля оскарження націоналізації.