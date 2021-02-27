"Венедіктова – чума": Офіс генпрокурора закидують фаєрами – відео

Джерело:24 канал
У суботу, 27 лютого, учасники акції на підтримку Сергія Стерненка закидали Офіс генпрокурорки Ірини Венедіктової димовими шашками. Люди скандують: "відставка".
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На відео з місця події чути вибухи.
Організатори акції заявили, що Кремль ув'язнив Стерненка саме руками Венедіктової.
Саме вона тисла на правосуддя і минулого вівторка таки дотисла. Саме Венедіктова винна, що в країні з’явився новий політв'язень,
– наголосили організатори акції.
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