"Венедіктова – чума": Офіс генпрокурора закидують фаєрами – відео
У суботу, 27 лютого, учасники акції на підтримку Сергія Стерненка закидали Офіс генпрокурорки Ірини Венедіктової димовими шашками. Люди скандують: "відставка".
Джерело:24 канал
Також протестувальники заявили, що "Венедіктова – чума"
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На відео з місця події чути вибухи.
Організатори акції заявили, що Кремль ув'язнив Стерненка саме руками Венедіктової.
Саме вона тисла на правосуддя і минулого вівторка таки дотисла. Саме Венедіктова винна, що в країні з’явився новий політв'язень,
– наголосили організатори акції.
Офіс генпрокурора закидують фаєрами: дивіться відео
"Венедіктова – чума": люди вигуками вимагають відставки генпрокурорки
Акції на підтримку Стерненка у прямому ефірі – дивіться відео
Протести на підтримку Стерненка: день другий
- 27 лютого люди у різних містах України вийшли на акції протесту. Головною метою учасників акції є воля для активіста Сергія Стерненка.
- Організатори акції встановили президенту Володимиру Зеленському дедлайн. Якщо Стерненка не звільнять до 7 березня, в Україні оголосять про безстрокову акцію протесту.
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