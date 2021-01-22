У Великій Британії оголосили вироки винуватцям загибелі 39 мігрантів: потраплять до в'язниці
Cуд у Британії оголосив вироки 6 чоловікам, які були причетнимм до загибелі 39 мігрантів. Вони їх нелегального перевозили через Ла-Манш у 2019 році.
Зокрема, двох керівників банди, що нелегально перевозила людей, позбавили волі на 27 і 20 років. Про це пише The Guardian.
До теми Вантажівка з 39 мертвими у Британії: поліція висловила офіційні звинувачення
Кого ще засудили
► 41-річного ірландця Ронана Гагса. Він керував компанією далекобійників та організовував підпільне перевезення мігрантів. Він сидітиме у в'язниці до 20 років. Ще у 2020 році його визнали винним за 39 пунктами, зокрема, про вбивство та змову.
► Його спільника, 43-річного механіка з Румунії Георге Ніка. Він допомагав з координацією перевезення мігрантів. Той отримав 27 років позбавлення волі.
► 26-річного водія Моріса Робінсона. Він забрав контейнер з мігрантами з порту Ессекса. За це отримав 13 років позбавлення волі.
► 24-річного водія вантажівки Іммона Гаррісона. Він підібрав мігрантів на півночі Франції та перевозив контейнер через Ла-Манш. Тепер отримав 18 років позбавлення волі.
Усі засуджені заявили, що не хотіли завдати мігрантам будь-якої шкоди. Втім, суд врахував, той факт, що вони займалися нелегальним перевезенням людей з метою фінансової вигоди. Наприклад, водій за перевезення отримав готівкою 25 тисяч фунтів стерлінгів. Це й стало обтяжувальною обставиною.
Вантажівка з 39 тілами поблизу Лондона: що відомо
- В ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні в Ессексі, знайшли 39 трупів.
- Причиною їхньої смерті стала задуха і перегрів у закритому просторі. Вони безнадійно намагалися відкрити контейнер, телефонували на екстрені номери у В'єтнамі та врешті написали прощання своїм рідним.
- Серед померлих був 31 чоловік і вісім жінок, двом наймолодшим було лише 15 років, найстаршому – 44 роки.
- Усі загиблі мали при собі підроблені китайські паспорти, однак були громадянами В'єтнаму.
- Одразу з поліція Великобританії арештувала 25-річного водія вантажівки.
- Усі загиблі намагалися незаконно потрапити до Європи, заплативши гроші за перевезення.
Поділитися новиною