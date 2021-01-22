Cуд у Британії оголосив вироки 6 чоловікам, які були причетнимм до загибелі 39 мігрантів. Вони їх нелегального перевозили через Ла-Манш у 2019 році.

Зокрема, двох керівників банди, що нелегально перевозила людей, позбавили волі на 27 і 20 років. Про це пише The Guardian.

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Кого ще засудили

► 41-річного ірландця Ронана Гагса. Він керував компанією далекобійників та організовував підпільне перевезення мігрантів. Він сидітиме у в'язниці до 20 років. Ще у 2020 році його визнали винним за 39 пунктами, зокрема, про вбивство та змову.

► Його спільника, 43-річного механіка з Румунії Георге Ніка. Він допомагав з координацією перевезення мігрантів. Той отримав 27 років позбавлення волі.

► 26-річного водія Моріса Робінсона. Він забрав контейнер з мігрантами з порту Ессекса. За це отримав 13 років позбавлення волі.

► 24-річного водія вантажівки Іммона Гаррісона. Він підібрав мігрантів на півночі Франції та перевозив контейнер через Ла-Манш. Тепер отримав 18 років позбавлення волі.

Усі засуджені заявили, що не хотіли завдати мігрантам будь-якої шкоди. Втім, суд врахував, той факт, що вони займалися нелегальним перевезенням людей з метою фінансової вигоди. Наприклад, водій за перевезення отримав готівкою 25 тисяч фунтів стерлінгів. Це й стало обтяжувальною обставиною.

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