Вже у січні Верховна Рада може розглянути низку законопроєктів, що стосуються великих реформ. У цьому переліку є, зокрема, законопроєкти про Службу безпеки України та Конституційний Суд.

Розгляд у Раді законопроєктів щодо великих реформ: деталі

Як розповів голова найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, великі реформи вони відклали. Але хочуть уже в січні повернутися та в ударному темпі розглянути ці законопроєкти. Про це він заявив на підсумковій пресконференції 22 грудня, повідомляє 24 канал.

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Мовиться, зокрема, про такі законопроєкти:

про створення Бюро економічної безпеки,

про реформу СБУ.

Це також локалізація, яку фактично до другого читання підготували, є великий спротив із боку європейських партнерів, але я думаю, що з огляду на настрій у залі, ми проголосуємо локалізацію та матимемо преференцію для українських компаній. Щоб у сфері машинобудування вони мали спочатку 10%, потім 15%, а потім до 40% через декілька років,

– додав Арахамія.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, зі свого боку, зауважив, що в березні заплановано розглянути питання:

про індексацію пенсій,

про доплати людям, які досягли 75-ти років,

законопроєкти про судову реформу та про регулювання діяльності Конституційного Суду.

З його слів, проєкт закону про реформу КСУ передбачає запровадження регламенту роботи. І він вимагає певного кворуму.

"Законопроєкт про КСУ теж, я думаю, в найближчий тиждень ухвалюватимуть", – уточнив парламентар.