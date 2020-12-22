"Слуга народу" анонсувала великі реформи: які законопроєкти розгляне Рада на початку 2021 року
Вже у січні Верховна Рада може розглянути низку законопроєктів, що стосуються великих реформ. У цьому переліку є, зокрема, законопроєкти про Службу безпеки України та Конституційний Суд.
Розгляд у Раді законопроєктів щодо великих реформ: деталі
Як розповів голова найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, великі реформи вони відклали. Але хочуть уже в січні повернутися та в ударному темпі розглянути ці законопроєкти. Про це він заявив на підсумковій пресконференції 22 грудня, повідомляє 24 канал.
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Мовиться, зокрема, про такі законопроєкти:
- про "амністію капіталу",
- про створення Бюро економічної безпеки,
- про реформу СБУ.
Це також локалізація, яку фактично до другого читання підготували, є великий спротив із боку європейських партнерів, але я думаю, що з огляду на настрій у залі, ми проголосуємо локалізацію та матимемо преференцію для українських компаній. Щоб у сфері машинобудування вони мали спочатку 10%, потім 15%, а потім до 40% через декілька років,
– додав Арахамія.
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, зі свого боку, зауважив, що в березні заплановано розглянути питання:
- про індексацію пенсій,
- про доплати людям, які досягли 75-ти років,
- законопроєкти про судову реформу та про регулювання діяльності Конституційного Суду.
З його слів, проєкт закону про реформу КСУ передбачає запровадження регламенту роботи. І він вимагає певного кворуму.
"Законопроєкт про КСУ теж, я думаю, в найближчий тиждень ухвалюватимуть", – уточнив парламентар.
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