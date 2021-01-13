У 2021 році проєкт “Велике будівництво” має бути ще масштабнішим. Зокрема, у 2020 було розпочато програму з будівництва та реконструкції 210 приймальних відділень опорних лікарень, які обладнають за світовим стандартом. У першому кварталі цього року реалізації цього плану вже буде завершена.

Реконструйовані відділення будуть містити необхідне професійне технічне обладнання, аби на стадії прийняття пацієнта до лікарні йому надавали фахову первинну допомогу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

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Він зауважив, що ця частина реалізації програми "Великого будівництва" була розпочата ще в другій половині 2020 року. А завершення заплановано на перший квартал 2021.

За його словами, Міністерство наразі дуже активно працює з обласними державними адміністраціями, також верифікує поточний перелік об'єктів для втілення у цьому році. Мовиться зокрема про об'єкти соціально-економічного розвитку:

школи;

садочки;

стадіони.

"Також у 2021 році будемо піклуватися про напрям, який мотивує розвиток туризму в регіони України", – прокоментував Олексій Чернишов.

Так звані розвиткові проєкти є нашим фокусом, – Чернишов

Міністр розвитку громад і територій відзначив, що уряд наразі фокусує розвиток регіонів саме на проєктах, які будуть створювати робочі місця та додану вартість.

Так звані розвиткові проєкти – це також є нашим фокусом. Держава має мотивувати регіони створювати нові робочі місця, виробництва, додану вартість, податки і розвиток інфраструктури,

– пояснив він.

І додав, що за планами Міністерства, саме у 2020 році інвестиції в цей сегмент становитимуть щонайменше 30% з обсягу Державного фонду регіонального розвитку.

Міністр пояснив, що стосовно розвиткових проєктів мовиться не тільки про "тверді", а й "м'які". "Останні – це проєкти, які розвивають професійність і освіту українців, майбутніх працівників, аби вони були конкурентоспроможні ринку праці, запланованому до створення у 2021.

Чернишов: Інвестиції в дороги збільшуватимуться

Очільник Міністерства розвитку громад і територій розповів, що у цьому році дороги продовжать ремонтувати та будувати.

Інвестиції в дороги у 2021 році збільшуватимуться. Як пообіцяв президент, за наступні 4 роки будуть побудовані всі нові дороги України,

– підсумував він.