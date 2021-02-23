"Велике будівництво" у 2021 розширять: що відомо про плани Зеленського

До "Великого будівництва" у 2021 році додадуть нові функції. Адже ця президентська програма – не тільки про дороги, якими їздять українці.

Про нові напрямки у "Великому будівництві" 22 лютого розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Що додадуть до "Великого будівництва" Зеленського

Доступне житло

У межах "Великого будівництва" планують розробку доступних умов для купівлі українцями житла. Цим займатиметься компанія "Укрфінжитло". Мовиться про програми іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

Наскільки доступною буде купівля житла

За словами Тимошенка, лізинг передбачатиме відсутність першого внеску та сплату 5% річних.

Максимальний термін лізингу становитиме 20 років.

Хто зможе скористатися перевагами лізингу

Програма призначена передусім для медиків, військових, педагогів, правоохоронців, але також і для соціально незахищених верств населення.

Матимуть доступ до неї також внутрішньо переміщені особи.

Плати щодо авіації

Розбудову мережі регіональних авіахабів планують продовжити. У планах таке:

У невеликих українських містах додатково протягом кількох років постануть 16 аеропортів.

Створять державного авіаперевізника з парком літаків, придбаних на умовах лізингу.

До 2025 року ринок внутрішніх авіаперевезень підіймуть до 4 мільйонів пасажирів і 5000 тонн вантажів на рік.

Перельоти в межах країни повинні стати доступними для українців, а дорога від дому до аеропорту – займати мінімум часу. Також українці мають отримати змогу літати з регіональних аеропортів за кордон,

– так описав мету програми представник ОП.

Про зміни у наземному транспорті

Щодо наземного транспорту, планують розвивати мережу приміських експресів та швидкісних потягів. Це не тільки полегшить людям добирання на роботу у мегаполіси, а й розвантажить від машин дороги в містах.

Також планують збільшити кількість напрямків "Інтерсіті", і зменшити їхній час у дорозі (наприклад, з Києва до інших міст – до 3 – 4 годин).

Що буде з основними напрямками "Великого будівництва"

Дорожня інфраструктура

В Україні збираються побудувати 6500 кілометрів доріг та 245 мостів.

Втілення держпроєкту "Мале Карпатське коло" (єднання Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської області комфортними автошляхами) прискорять.

Соціальна інфраструктура

Планують побудувати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень.

У 2021 році стартує масштабна програма "Велика реставрація" (до 2024 року хочуть реставрувати 150 історичних та культурних об'єктів).

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