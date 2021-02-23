"Велике будівництво" у 2021 розширять: що відомо про плани Зеленського

23 лютого 2021 , 03:23
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Джерело:

Офіс Президента

До "Великого будівництва" у 2021 році додадуть нові функції. Адже ця президентська програма – не тільки про дороги, якими їздять українці.

Про нові напрямки у "Великому будівництві" 22 лютого розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Що додадуть до "Великого будівництва" Зеленського

Доступне житло

У межах "Великого будівництва" планують розробку доступних умов для купівлі українцями житла. Цим займатиметься компанія "Укрфінжитло". Мовиться про програми іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

Наскільки доступною буде купівля житла

  • За словами Тимошенка, лізинг передбачатиме відсутність першого внеску та сплату 5% річних.
  • Максимальний термін лізингу становитиме 20 років.

Хто зможе скористатися перевагами лізингу

  • Програма призначена передусім для медиків, військових, педагогів, правоохоронців, але також і для соціально незахищених верств населення.
  • Матимуть доступ до неї також внутрішньо переміщені особи.

Плати щодо авіації

Розбудову мережі регіональних авіахабів планують продовжити. У планах таке:

  • У невеликих українських містах додатково протягом кількох років постануть 16 аеропортів.
  • Створять державного авіаперевізника з парком літаків, придбаних на умовах лізингу.
  • До 2025 року ринок внутрішніх авіаперевезень підіймуть до 4 мільйонів пасажирів і 5000 тонн вантажів на рік.

Перельоти в межах країни повинні стати доступними для українців, а дорога від дому до аеропорту – займати мінімум часу. Також українці мають отримати змогу літати з регіональних аеропортів за кордон,
– так описав мету програми представник ОП.

Про зміни у наземному транспорті

  • Щодо наземного транспорту, планують розвивати мережу приміських експресів та швидкісних потягів. Це не тільки полегшить людям добирання на роботу у мегаполіси, а й розвантажить від машин дороги в містах.
  • Також планують збільшити кількість напрямків "Інтерсіті", і зменшити їхній час у дорозі (наприклад, з Києва до інших міст – до 3 – 4 годин).

Що буде з основними напрямками "Великого будівництва"

Дорожня інфраструктура

  • В Україні збираються побудувати 6500 кілометрів доріг та 245 мостів.
  • Втілення держпроєкту "Мале Карпатське коло" (єднання Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської області комфортними автошляхами) прискорять.

Соціальна інфраструктура

  • Планують побудувати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень.
  • У 2021 році стартує масштабна програма "Велика реставрація" (до 2024 року хочуть реставрувати 150 історичних та культурних об'єктів).

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