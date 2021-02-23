"Велике будівництво" у 2021 розширять: що відомо про плани Зеленського
До "Великого будівництва" у 2021 році додадуть нові функції. Адже ця президентська програма – не тільки про дороги, якими їздять українці.
Джерело:Офіс Президента
Про нові напрямки у "Великому будівництві" 22 лютого розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Що додадуть до "Великого будівництва" Зеленського
Доступне житло
У межах "Великого будівництва" планують розробку доступних умов для купівлі українцями житла. Цим займатиметься компанія "Укрфінжитло". Мовиться про програми іпотечного кредитування та фінансового лізингу.
Наскільки доступною буде купівля житла
- За словами Тимошенка, лізинг передбачатиме відсутність першого внеску та сплату 5% річних.
- Максимальний термін лізингу становитиме 20 років.
Хто зможе скористатися перевагами лізингу
- Програма призначена передусім для медиків, військових, педагогів, правоохоронців, але також і для соціально незахищених верств населення.
- Матимуть доступ до неї також внутрішньо переміщені особи.
Плати щодо авіації
Розбудову мережі регіональних авіахабів планують продовжити. У планах таке:
- У невеликих українських містах додатково протягом кількох років постануть 16 аеропортів.
- Створять державного авіаперевізника з парком літаків, придбаних на умовах лізингу.
- До 2025 року ринок внутрішніх авіаперевезень підіймуть до 4 мільйонів пасажирів і 5000 тонн вантажів на рік.
Перельоти в межах країни повинні стати доступними для українців, а дорога від дому до аеропорту – займати мінімум часу. Також українці мають отримати змогу літати з регіональних аеропортів за кордон,
– так описав мету програми представник ОП.
Про зміни у наземному транспорті
- Щодо наземного транспорту, планують розвивати мережу приміських експресів та швидкісних потягів. Це не тільки полегшить людям добирання на роботу у мегаполіси, а й розвантажить від машин дороги в містах.
- Також планують збільшити кількість напрямків "Інтерсіті", і зменшити їхній час у дорозі (наприклад, з Києва до інших міст – до 3 – 4 годин).
Що буде з основними напрямками "Великого будівництва"
Дорожня інфраструктура
- В Україні збираються побудувати 6500 кілометрів доріг та 245 мостів.
- Втілення держпроєкту "Мале Карпатське коло" (єднання Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської області комфортними автошляхами) прискорять.
Соціальна інфраструктура
- Планують побудувати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень.
- У 2021 році стартує масштабна програма "Велика реставрація" (до 2024 року хочуть реставрувати 150 історичних та культурних об'єктів).
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