Велика депресія – найбільша економічна криза, яка вразила практично усі країни світу і призвела до руйнівних наслідків. Впродовж 4 років вона проникла у сфери промисловості, сільського господарства й торгівлі та внесла непоправні зміни у культуру, зовнішню і внутрішню політики держав.

Початком світової економічної кризи заведено вважати день біржового краху у США на Волл-стріт. Про це – читайте далі у програмі.

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Що передувало кризі

► "Чорний четвер"

24 жовтня 1929 року ціни на акції на фондовій біржі почали стрімко падати. Цей день увійшов в історію під назвою "чорний четвер". Впродовж 28 та 29 жовтня ціни на ринку сягнули критично низьких показників.

ціни на акції на фондовій біржі почали стрімко падати. Цей день увійшов в історію під назвою "чорний четвер". Впродовж 28 та 29 жовтня ціни на ринку сягнули критично низьких показників. До кінця року падіння курсів цінних паперів виросло у збитки сумою 40 мільярдів доларів США.

Впродовж наступних 3 років збанкрутували майже 5 тисяч банків, які до цього щедро кредитували охочих придбати акції. Люди активно вилучали свої заощадження з уцілілих фінансових установ, так, кількість грошей в обігу зросла у понад 12 разів.

Почали масово закриватися фірми й заводи, а рівень безробіття невпинно зростав.

Довідка. Згідно з офіційними даними, без робочих місць у 32 розвинених країнах залишилося понад 30 мільйонів осіб, з них 14 мільйонів – у США. Стрімко погіршилося становище дрібних підприємців, фермерів та загалом представників середнього класу, більшість людей опинилися за межею бідності.

► У СРСР період Великої депресії збігся з часами розкуркулення та Голодомором. Проте радянська економіка була ізольована від світової. Через це про справжні події на території Союзу широко не розголошувалися. Примарна успішність СРСР для інших держав у цей нелегкий період лише сприяла поширенню комуністичних і соціалістичних поглядів.

► Так значно зросла їхня популярність, зокрема, у Німеччині. Під час Великої депресії тут владу здобула Націонал-соціалістична німецька робітнича партія на чолі з Адольфом Гітлером.

► Соціалістичний Національний фронт став популярним і у Франції. Попри те, що економічна криза торкнулася цієї країни у порівнянні не так сильно, зростання безробіття призвело до масових бунтів.

Хто постраждав найбільше

Найбільше від Великої депресії постраждали:

Австралія,

Канада,

США.

Наслідки для Америки були найтяжчими. Промислове виробництво у Сполучених Штатах скоротилося на половину. Ціни на продукти значно зросли. Президент Герберт Гувер намагався врегулювати ситуацію і реалізувати численні економічні програми, проте вони не могли нічого критично змінити.

У червні 1930 року Конгрес затвердив закон Смута-Хоулі, відповідно до якого зростали тарифи на імпортні товари. Так, уряд мав на меті заохотити населення до купівлі продукції власного, американського, виробництва. Інші країни не забарилися з відповіддю на цей закон і підвищили митні тарифи для американського імпорту. Відтак рішення Конгресу призвело лише до поглиблення Великої депресії.

Як все відновлювалось

У 1932 році президентом США було обрали Франкліна Рузвельта, який вже наступного року зумів розпочати врегулювання економічного становища в країні. Він запровадив програму "Новий курс", відповідно до якої проводилося державно-монополістичне регулювання економіки.

Зокрема здійснювалося ініціювання об'єднання виробників у великі підприємства, запроваджувалася соціальна програма – встановлення мінімальної заробітної плати, часових обмежень робочого тижня, введення пенсій і врегулювання цін.



Франклін Рузвельт / Фото Getty Images

Попри низку спірних і згодом оскаржених у Конституційному суді актів із "Нового курсу" Рузвельта, економічний стан в країні поступово покращувався. Через 3 роки промислове виробництво США навіть перевищило рівень, який було зафіксовано ще перед Великою депресією.

Світ відчував наслідки масштабної економічної кризи до кінця 1930-х років. Тоді почалася Друга світова війна, що призвело до масових державних закупівель озброєння. Фондовий ринок, крах якого став провісником Великої депресії, повністю відновився лише через 25 років.

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Причини кризи

Сьогодні дослідники кризи 1930-х років не називають єдиної причини початку депресії. Одні вважають, що причиною стало скорочення грошової маси, внаслідок неправильної політики американської Федеральної резервної системи, інші – навпаки, що головна причина була у розширенні цієї маси в 1920-х роках.

Також існують теорії, що до Великої депресії призвело скорочення міжнародної торгівлі, надто великі інвестиції у виробництво, які були зрештою зайвими, і навіть стрімкий приріст населення. А можливо, найбільшу економічну кризу XX століття спричинили всі ці фактори разом.