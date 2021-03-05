Велика Британія спеціально для України спроєктує нові ракетні катери. Будівництво першого судна планують розпочати на початку 2022 року.

Співпраця відбуватиметься у межах підписаного між двома країнами меморандуму, що передбачає переоснащення ВМС ЗСУ.

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Ракетні катери будуть оригінальними

Аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз зазначив, що ці катери проєктуються спеціально для України.

Вони будуть оригінальними та матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість у 40 вузлів. І на них планується встановити артилерійські системи та ракети. Це залежить зокрема від того, які ракети потрібно. А це можуть бути ракети малої або великої дальності,

– сказав він.

За його словами, саме ці питання наразі розглядають британські компанії.

Українці навчатимуться будувати ракетні катери

Тім Вудз розповів, що перші 4 катери мають на меті збудувати у Великій Британії. Водночас українські суднобудівники спостерігатимуть за роботою, вчитимуться і тренуватимуться.

А друга частина – чотири ракетні катери – будуватимуться в Україні. І це буде чудово для українського кораблебудування і також для ВМС, бо ви отримаєте ці спроможності тут, в Україні,

– зауважив аташе з питань оборони.

Він додав, що у Британії також вивчають опцію спільного проєктування бойових кораблів британської промисловості з українським проєктним бюро у Миколаєві.

Зверніть увагу! Українсько-британський меморандум про посилення співпраці підписали 8 жовтня 2020 року під час візиту Володимира Зеленського до Великої Британії.

Що відомо про підписаний Меморандум