Велика Британія долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі. Їх ввели проти ще 29 білорусів і 7 білоруських компаній. Санкції пов'язані з масовими протестами в Білорусі.

Загалом же санкції спрямовані проти режиму Олександра Лукашенка. Про це пише DW.

Важливо Посли ЄС затвердили третій пакет санкцій проти Білорусі

Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі

Євросоюз затвердив третій пакет санкцій проти Білорусі. У "чорний список" ЄС потрапили 7 білоруських компаній. Також там опинилися:

Заступник прем'єр-міністра Анатолій Сівак.

Голова Ради Республіки Наталія Кочанова.

Генеральний прокурор Андрій Швед.

Міністр інформації Ігор Луцький.

Ексзаступник міністра інформації Павло Легкий.

Заступник командувача внутрішніми військами Ігор Бурмістров.

Заступник управляючого справами президента Геннадій Богдан.

Голова Гродненської області Володимир Каранік.

Голова Мінського облвиконкому Олександр Турчин.

Голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт.

Два бізнесмени, пов'язані з Лукашенком, – Микола Воробей та Олександр Шакутін.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Європейський союз може розширити санкції проти режиму Лукашенка. Брюссель вимагає від нього піти на поступки протестувальникам і припинити насильство проти білоруського народу.

Зверніть увагу! Перший пакет санкції ЄС запровадив ще 2 жовтня. Туди потрапили 40 білоруських чиновників, проте самопроголошеного президента Олександра Лукашенка серед них не було. У другому пакеті санкцій від 6 листопада про Лукашенка вже згадали. Також у переліку – ще 14 високопоставлених чиновників.