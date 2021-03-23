Неймовірно, але факт: ведучий Сергій Дружко потрапив у чорний список Мінкульту

Російський ведучий Сергій Дружко, відомий за програмою "Неймовірно, але факт", опинився у чорному списку в Україні. Причиною, найімовірніше, стали його слова про "наш Крим".

Чому Дружка занесли у чорний список

Офіційно Мінкульт не повідомляє, за що саме Дружка віднесли у список осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. На сайті зазначено: подання на Дружка внесла СБУ 11 березня.

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Відповідним наказом Мінкульт від 19 березня російського актора і телеведучого включили до переліку. У переліку осіб, який опублікований на сайті Мінкульту, перебуває 179 російських акторів, співаків, музикантів, письменників.

Цей список складає Міністерство культури України на підставі звернень РНБО, СБУ, Нацради телебачення і радіомовлення.

Дружка раніше внесли до бази "Миротворця". Як зазначено у профілі, він "відкрито виправдовував російську агресію".

У травні 2016- го записав і виклав на своїй сторінці у ВК пісню з назвою "Наш Крим". Це було перекручування пісні Джамали "1944", з якою вона перемогла на "Євробаченні".

Трохи пізніше в інтерв'ю для Life.ru він заявив, що Крим є російським.

Мене цікавить людина як така, незалежно від того, в якій країні вона живе, і більше все-таки внутрішнє наповнення будь-якої людини. Але є півострів Крим, і він наш історично, на мій погляд, абсолютно заслужено,

– сказав Дружко.

Що відомо про Сергія Дружка