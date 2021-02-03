Ведучий "Pro новин" різко без цензури відреагував на скандал з каналами Медведчука: відео

Ведучий "Pro новин" на 24 каналі Артем Овдієнко в ефірі відверто відреагував на блокування телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Він розповів про зарплати працівників цих медіа і пояснив, чому не вважає їх своїми колегами.
Джерело: "Pro новини" на 24 каналі
Овдієнко запевнив, що у нього немає співчуття до людей, які залишаться без роботи та зарплати. Вони, за словами ведучого, самі у цьому винні.
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"Вони мені не колеги, бо вони – не журналісти, а пропагандисти. Коли їх наймали туди працювати, то вони точно знали, як саме їм доведеться ті величезні свої зарплати відпрацьовувати", – емоційно сказав Овдієнко.
Як зазначив ведучий, працівники цих каналів отримували чималі гроші, за які мали "продавати ворогу свою країну, поливати Україну брудом".
Я також мав цей вибір, мене також туди кликали працювати. Повірте мені – якби 3 роки тому пішов до Медведчука, а не на 24 канал, то за цей час я б стільки грошей заробив, що вже зараз міг би піти на пенсію й решту життя відпочивати,
– сказав Овдієнко.
"Реально космічні зарплати платив їм кум Путіна за пропагандистську антиукраїнську діяльність", – додав ведучий.
Овдієнко запевнив, що роботу на каналі Медведчука можна прирівняти з продажем душі дияволу.
"Всі ті так звані журналісти, хто продав та обміняв свою країну на російські гроші – це був їхній свідомий вибір, тому ні співчуття, ні солідарності до них я точно не відчуваю", – висловився ведучий.
Він закликав українців не витрачати на працівників цих каналів своє співчуття, адже "воно їм точно без потреби".
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