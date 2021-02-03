Ведучий "Pro новин" різко без цензури відреагував на скандал з каналами Медведчука: відео

Ведучий "Pro новин" на 24 каналі Артем Овдієнко в ефірі відверто відреагував на блокування телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Він розповів про зарплати працівників цих медіа і пояснив, чому не вважає їх своїми колегами.

Джерело: "Pro новини" на 24 каналі

Овдієнко запевнив, що у нього немає співчуття до людей, які залишаться без роботи та зарплати. Вони, за словами ведучого, самі у цьому винні.

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"Вони мені не колеги, бо вони – не журналісти, а пропагандисти. Коли їх наймали туди працювати, то вони точно знали, як саме їм доведеться ті величезні свої зарплати відпрацьовувати", – емоційно сказав Овдієнко.

Як зазначив ведучий, працівники цих каналів отримували чималі гроші, за які мали "продавати ворогу свою країну, поливати Україну брудом".

Я також мав цей вибір, мене також туди кликали працювати. Повірте мені – якби 3 роки тому пішов до Медведчука, а не на 24 канал, то за цей час я б стільки грошей заробив, що вже зараз міг би піти на пенсію й решту життя відпочивати,

– сказав Овдієнко.

"Реально космічні зарплати платив їм кум Путіна за пропагандистську антиукраїнську діяльність", – додав ведучий.

Чому ведучий не погодився на пропозицію

Овдієнко запевнив, що роботу на каналі Медведчука можна прирівняти з продажем душі дияволу.

"Всі ті так звані журналісти, хто продав та обміняв свою країну на російські гроші – це був їхній свідомий вибір, тому ні співчуття, ні солідарності до них я точно не відчуваю", – висловився ведучий.

Він закликав українців не витрачати на працівників цих каналів своє співчуття, адже "воно їм точно без потреби".

Ведучий "Pro новин" різко відреагував на блокування телеканалів: відео

Санкції наклали на найближчого соратника Віктора Медведчука – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Згідно з рішенням РНБО, яке ініціював Володимир Зеленський, заблокували і роботу телеканалів ZIK, "112 Україна" і NewsOne, якими володіє Козак.

Варто зазначити, що телеканали не остаточно припинили мовлення, адже продовжують працювати на платформі YouTube.

Цим питанням вже зайнялися також. Міністерство культури звернулося до компанії, аби та заблокувала їхні канали.



Що відомо про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу