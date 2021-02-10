Хотіли "врятувати": ведучий Скоріна розповів, як його переманювали на ZIK

Журналіст та ведучий 24 каналу Єгор Скоріна розповів, що раніше працював на телеканалі NewsOne. Однак, коли зміни роботу колишні співробітники намагались його "врятувати".

Єгор Скоріна вважає, що саме проросійські медіа зробили з нього свого часу патріота. "Тож я ще й подякувати їм маю. Саме завдяки їм я у момент вибору опинився з іншого боку барикад", – заявив журналіст.

До теми ОПЗЖ – це лайно: ведучий 24 каналу пояснив, чому працював на NewsOne

Він пригадав, коли перейшов працювати на 24 каналі колишні колеги на зйомках посміювались з його нового місця роботи, бо "в порівнянні з їхніми медіа – це такий собі маленький сімейний бізнес".

"Регіональний львівський канал", – от як його називали "мураєвці", а потім "медведчуківці". Їхній канал процвітав в той момент, коли 24 канал жив без папіка-олігарха. (Тільки не пишіть про Садового, бо дуже смішно). Тож, пішов я точно не за грошима, а за змогою говорити правду, замість того, щоб вилизувати Медведчука і його поплічників,

– заявив журналіст.

Скоріна: Медведчуківські канали хотіли мене "врятувати"

За його словами, його навіть намагались "врятувати" і пропонували працювати журналістом на ведучого В'ячеслава Піховшека, а з появою Віктора Медведчука на ZIK кликали туди ведучим.

Та додав: "Правда, не зрозуміло, навіщо я був їм потрібен, якщо зараз про мене там кажуть: "Це був найгірший журналіст". Я із гордістю приймаю собі це звання. Бути найгіршим пропагандистом Росії в Україні – це моя індульгенція. Найгіршому журналісту не дадуть відповідальної роботи, тож злочинів перед країною я не зробив".

Блокування телеканалів Медведчука: що відомо

Телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne вимкнули 2 лютого. Всі вони входять до так званої групи Віктора Медведчука.

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Він ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти нардепа Тараса Козака, який і є номінальним власником цих ЗМІ.

Санкцій запровадили терміном на 5 років.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу