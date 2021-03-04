Вдихнути нове життя, – Зеленський про реформування села

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реформування українського села. На ній обговорили реалізацію програми "Нове село".

У нараді також взяли участь міністри та керівництво Офісу Президента.

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Що передбачає програма "Нове село"

У сільській місцевості збудують "Центри тяжіння" за прикладом сервісних зон у Щасті та Новотроїцькому. Мовиться про сучасні простори у яких працюватимуть ЦНАПи, відділення пошти, аптеки з програмою "Доступні ліки", опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежні пункти, медичні центри тощо.

Навколо буде облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром чи концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- та біговими доріжками.

Також у межах проєктів мають бути реалізовані освітні програми, зокрема оснащення шкіл комп'ютерною технікою.

Перші проєкти "Нове село" мають бути втілені на прифронтових територіях, а потім – по всій Україні. Ми маємо вдихнути нове життя в українське село. Мешканці сіл повинні отримувати якісний сервіс за місцем проживання,

– сказав Зеленський.

Він зауважив, що самими лише сервісними послугами село неможливо вивести на якісно новий рівень розвитку. Тому до програми "Нове село" включений розвиток агропромислового комплексу, зокрема тваринництва.

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Так, планують зменшити обсяги імпорту продуктів тваринництва, збільшити насичення внутрішнього ринку та забезпечити доступні ціни для населення.

За які гроші реалізовуватимуть проєкт

Аби не витрачати бюджетні гроші, до реалізації проєктів держава долучатиме бізнес, створюючи державно-приватне партнерство.

За кожним із проєктів буде закріплений модератор. Загалом в Україні планують втілити понад тисячу таких проєктів. Для бізнесу проведуть прозорі конкурси.

Крім того, створять координаційну раду, до якої увійдуть представники Кабінету Міністрів та Офісу Президента.