Вдарив охоронця сокирою: поліція спіймала палія "Епіцентру" у Первомайську

Палія "Епіцентру" у Первомайську 2 лютого спіймали. Виявилось, що він прийшов у торговий центр з ножем та сокирою. Згодом кинувся з цією зброєю на охоронця.
Джерело: Нацполіція
Чоловік розливав займисті рідини у відділі лакофарбових товарів.
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Охоронець "Епіцентру" намагався його затримати. Однак чоловік вдарив його сокирою, підпалив приміщення та втік.
Інші охоронці разом із співробітниками поліції охорони кинулись за палієм. Чоловіка наздогнали та затримали у дворах, однак зловмисник знову вдарив сокирою одного з них. На місце викликали правоохоронців.
Встановили, що чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності. Йому 37 років. Наразі палія доставили до відділку поліції.
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