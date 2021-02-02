Вдарив охоронця сокирою: поліція спіймала палія "Епіцентру" у Первомайську

Палія "Епіцентру" у Первомайську 2 лютого спіймали. Виявилось, що він прийшов у торговий центр з ножем та сокирою. Згодом кинувся з цією зброєю на охоронця.

Джерело: Нацполіція

Чоловік розливав займисті рідини у відділі лакофарбових товарів.

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Охоронець "Епіцентру" намагався його затримати. Однак чоловік вдарив його сокирою, підпалив приміщення та втік.

Як затримали палія

Інші охоронці разом із співробітниками поліції охорони кинулись за палієм. Чоловіка наздогнали та затримали у дворах, однак зловмисник знову вдарив сокирою одного з них. На місце викликали правоохоронців.

Що відомо про затриманого

Встановили, що чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності. Йому 37 років. Наразі палія доставили до відділку поліції.

Пожежа в "Епіцентрі": що відомо

Пожежа спалахнула 2 лютого близько 12:57. Загорівся "Епіцентр", що розташований на вулиці Федора Достоєвського.

Рятувальники, прибувши на місце, евакуювали персонал та відвідувачів.

Пожежники ще приборкують вогонь.

Дивіться відео пожежі в "Епіцентрі":