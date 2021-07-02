Юнаки вдарили ножем 14 разів: розповіли деталі вбивства жителя Одещини – відео

Правоохоронці вже затримали 4 юнаків, які причетні до жорстокого вбивства жителя Одещини. Виявилось, що потерпілому завдали 14 ударів ножем і кинули у викопану заздалегідь яму.

Про це повідомили 2 липня, коли вже були затримані всі підозрювані. Їм від 19 до 21 років, а вбитому було 36 років.

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Затримані за вбивство та робота криміналістів / Фото Нацполіції

Нові подробиці жахливого вбивства

Зловмисники заманили потерпілого в закинуту будівлю.

Там його зв'язали та почали різати ножем.

Після цього тіло кинули в яму, яку викопали раніше.

Потерпілий був знайомий із 2 молодиками.

Вони познайомилися кілька місяців тому на вечірці.

Правоохоронці з’ясували, що всі фігуранти вирішили продавати наркотики.

Вбитого також залучили до "бізнесу", оскільки він був медиком.

Однак невдовзі між ними виник конфлікт.

Після вбивства 3 зловмисники зачаїлись в Одесі.

Ще 1 поїхав на Дніпропетровщину, звідки родом.

Яке покарання на них чекає

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство вчинене групою осіб за попередньою змовою. Кожному із затриманих загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Юнаки, яких затримали за вбивство жителя Одещини: відео Нацполіції

Що було відомо раніше

Про зникнення чоловіка повідомила його матір 22 червня. Жінка була занепокоєна, бо син не виходив на зв’язок і не приходив на роботу. Після цього почалися пошуки.

Тіло знайшли закопаним у тунелі закинутої будівлі. Майже одразу затримали 3 підозрюваних.