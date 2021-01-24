Вдалося стабілізувати ситуацію, – Степанов про локдаун в Україні
Максим Степанов нагадав українцям, що у понеділок, 25 січня, у країні закінчується локдаун. За словами посадовця, посилений карантин допоміг стабілізувати ситуацію з коронавірусом в Україні.
З 25 січня країна переходить до карантинних заходів, які діяли у грудні 2020 року. Про це глава міністерства охорони здоров'я Степанов написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників,
– наголосив глава МОЗ.
Що ще сказав Степанов
- Він вдячний усім, хто дотримувалися правил локдауну.
- Особливу вдячність Степанов відчуває до підприємців, які не ігнорували карантинні обмеження, і цим врятували людські життя.
- Ще у грудні 2020 року показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, однак станом на 24 січня він зменшився до 18 651 людини.
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