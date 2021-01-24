Максим Степанов нагадав українцям, що у понеділок, 25 січня, у країні закінчується локдаун. За словами посадовця, посилений карантин допоміг стабілізувати ситуацію з коронавірусом в Україні.

З 25 січня країна переходить до карантинних заходів, які діяли у грудні 2020 року. Про це глава міністерства охорони здоров'я Степанов написав на своїй сторінці у фейсбуці. Актуально Україна виходить з локдауну: як працюватимуть заклади культури Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників,

– наголосив глава МОЗ. Що ще сказав Степанов Він вдячний усім, хто дотримувалися правил локдауну. Особливу вдячність Степанов відчуває до підприємців, які не ігнорували карантинні обмеження, і цим врятували людські життя. Ще у грудні 2020 року показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, однак станом на 24 січня він зменшився до 18 651 людини. Зауважте! З понеділка, 25 січня, на всій території України діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Карантинні обмеження в Україні з 25 січня / Інфографіка МОЗ