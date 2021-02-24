Вдалося ідентифікувати бійця, який загинув на Луганщині

Джерело:Вінницька ОДА
Український військовий, тіло якого знайшли поблизу міста Щастя Луганської області, виявився солдатом Сергієм Сорочинським. Щоб ідентифікувати тіло, знадобилася експертиза ДНК.
Наразі обставини загибелі військовослужбовця уточнюються.
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Тіло Сергія Сорочинського знайшли у лісосмузі поблизу Щастя, що на Луганщині. Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми. Однак остаточні причини загибелі наразі невідомі.
Для того, щоб ідентифікувати українського воїна, довелося зробити ДНК-експертизу. За допомогою ДНК-профілю його матері вдалося встановити, що загиблий – солдат Сергій Сорочинський.
Відомо, що прощання із Сергієм відбудеться у рідному селі Будьки орієнтовно 24 – 25 лютого.Зверніть увагу! Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 16 українських захисників. Поіменний список героїв – читайте за посиланням.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу