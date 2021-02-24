Український військовий, тіло якого знайшли поблизу міста Щастя Луганської області, виявився солдатом Сергієм Сорочинським. Щоб ідентифікувати тіло, знадобилася експертиза ДНК.

Наразі обставини загибелі військовослужбовця уточнюються.

Важливо Біля Пісків снайпер поранив українського військового

Загибель бійця на Луганщині

Тіло Сергія Сорочинського знайшли у лісосмузі поблизу Щастя, що на Луганщині. Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми. Однак остаточні причини загибелі наразі невідомі.

Для того, щоб ідентифікувати українського воїна, довелося зробити ДНК-експертизу. За допомогою ДНК-профілю його матері вдалося встановити, що загиблий – солдат Сергій Сорочинський.

Що відомо про загиблого

Солдат Сергій Сорочинський 1984 року народження проживав з родиною у селі Будьки Жмеринського району.

Військовослужбовець був призваний на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року.

У загиблого залишилась дружина, а також неповнолітні син та дочка.

Відомо, що прощання із Сергієм відбудеться у рідному селі Будьки орієнтовно 24 – 25 лютого.

Зверніть увагу! Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 16 українських захисників. Поіменний список героїв – читайте за посиланням.

Як минула доба на Донбасі

Останніми днями окупанти на Донбасі активізувалися. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби 23 лютого зафіксувала 88 порушень режиму тиші у Донецькій області.

Проросійські бойовики на Донбасі вдаються до обстрілів не лише українських позицій, а і мирних жителів. Так, 23 лютого відкрили вогонь по Хутору Вільному на Луганщині. Також окупанти здійснили дистанційне мінування селища.

На жаль, внаслідок бойових дій біля Зайцевого загинув одесит Дмитро Сардак і ще один воїн зазнав поранення. Крім того, ворожий снайпер поранив захисника України біля Пісків.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу