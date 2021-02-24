Вдалося ідентифікувати бійця, який загинув на Луганщині
Український військовий, тіло якого знайшли поблизу міста Щастя Луганської області, виявився солдатом Сергієм Сорочинським. Щоб ідентифікувати тіло, знадобилася експертиза ДНК.
Джерело:Вінницька ОДА
Наразі обставини загибелі військовослужбовця уточнюються.
Важливо Біля Пісків снайпер поранив українського військового
Загибель бійця на Луганщині
Тіло Сергія Сорочинського знайшли у лісосмузі поблизу Щастя, що на Луганщині. Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми. Однак остаточні причини загибелі наразі невідомі.
Для того, щоб ідентифікувати українського воїна, довелося зробити ДНК-експертизу. За допомогою ДНК-профілю його матері вдалося встановити, що загиблий – солдат Сергій Сорочинський.
Що відомо про загиблого
- Солдат Сергій Сорочинський 1984 року народження проживав з родиною у селі Будьки Жмеринського району.
- Військовослужбовець був призваний на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року.
- У загиблого залишилась дружина, а також неповнолітні син та дочка.
Відомо, що прощання із Сергієм відбудеться у рідному селі Будьки орієнтовно 24 – 25 лютого.
Як минула доба на Донбасі
- Останніми днями окупанти на Донбасі активізувалися. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби 23 лютого зафіксувала 88 порушень режиму тиші у Донецькій області.
- Проросійські бойовики на Донбасі вдаються до обстрілів не лише українських позицій, а і мирних жителів. Так, 23 лютого відкрили вогонь по Хутору Вільному на Луганщині. Також окупанти здійснили дистанційне мінування селища.
- На жаль, внаслідок бойових дій біля Зайцевого загинув одесит Дмитро Сардак і ще один воїн зазнав поранення. Крім того, ворожий снайпер поранив захисника України біля Пісків.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
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