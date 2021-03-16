Викладачі під загрозою: що трапилось

Зараз освітян планують вакцинувати після 2,9 млн українців (першого і другого етапів) в червні-вересні. Такі терміни початково суперечать логіці навчального процесу.

Викладачів потрібно захистити від COVID-19

А якщо врахувати, що темпи вакцинації наразі відстають від запланованих, то можемо отримати початок вакцинації викладачів та вчителів у вересні-жовтні, що ставить під загрозу і їх здоров'я, і планування наступного навчального року та реалізацію права на освіту дітей в безпечних умовах.

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На прикладі вакцинації медиків видно, наскільки важлива попередня робота – по збору списків бажаючих, по плануванню логістики, по інформуванню громадян.

І вищі навчальні заклади і школи планують наступний навчальний рік в травні-червні. Їм потрібно розуміти чи будуть вони провакциновані до вересня, і чи зможуть переходити в офлайн режим роботи, адже зараз більшість університетів навчають онлайн.

Що маємо зараз і чому це треба змінити?

Зараз план вакцинації передбачає, що освітян будуть вакцинувати в червні-вересні. Нагадаю, що липень та серпень – відпустки в працівників цієї сфери.

Ще попереду вступна кампанія, і хоч багато речей відбуваються онлайн, різко збільшується спілкування між абітурієнтами, їх батьками, працівниками університетів, інститутів, коледжів. Якби освітяни, які задіяні в приймальних комісіях провакцинувалися до цього часу, то це зупинило б додаткове розповсюдження вірусу та вберегло б працівників ВЗО від важкого перебігу хвороби навіть у випадку зараження.

То ж потрібно:

1. Вже зараз почати збирати списки. Попередньо обов'язково пояснити викладачам та вчителям переваги проведення вакцинації, які протипоказання, які загрози та як їх попередити. Для формування списків можна не просто ставити людям питання "чи готові вакцинуватись?", а розділити список на кілька категорій:

бажаю вакцинуватись;

бажаю, але подивлюсь яка буде вакцина;

недавно перехворів, почекаю;

категорично проти.

Тоді буде зрозуміла і детальна картина і причини відмови.

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2. Пришвидшити темпи вакцинації. Австралія почала вакцинацію на 2 дні раніше за нас, в нас 62 тисячі, в них – 162. Уряд обіцяв нам 5 млн вакцинацій на місяць, тож чекаємо.

3. Пришвидшення темпів дозволить внести зміни в план вакцинації, щоб освітяни почали вакцинацію вже в травні. Це дозволить і спланувати наступний навчальний рік і почати його в безпечних умовах.