Верховний суд підтвердив вирок вченому, який передавав військові секрети Росії
Чоловіка, який передавав секретну інформацію спецслужбам Росії, викрили влітку 2017 року. Верховний суд підтвердив запобіжний захід – вченого присудили до 12 років позбавлення волі.
Джерело:Служба безпеки України
За інформацією СБУ, чоловік був організатором агентурної мережі, яка працювала на російську розвідку. Вчений працював у Харківському фізіко-технічному інституті. Завдяки статусу йому вдавалось отримати засекречені данні, які стосувались оборонної промисловості.
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У 2017 році українська контррозвідка розсекретила чоловіка. Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у державній зраді. Сьогодні, 17 лютого, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу та підтвердив вирок.
Агентурна мережа
- Агенти СБУ виявили куратора цього об’єднання – він жив у російському Белогороді.
- Вони також зафіксували часті візити харківського вченого в Росію для отримання завдань.
- Під час обшуків у вченого вилучили засоби зв’язку та 14 носіїв інформації, які надали представники російських спецслужб. Деякі з відомостей мали гриф обмеження доступу.
- У одного з членів агентурної мережі правоохоронці знайшли тайник зі зброєю та боєприпасами. Він мав здійснювати диверсії. Зі схованки вилучили два гранатомета РПГ-22, чотири гранати Ф-1 і РГД-2 з запалами і тротилову шашку.
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