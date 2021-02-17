Чоловіка, який передавав секретну інформацію спецслужбам Росії, викрили влітку 2017 року. Верховний суд підтвердив запобіжний захід – вченого присудили до 12 років позбавлення волі.

За інформацією СБУ, чоловік був організатором агентурної мережі, яка працювала на російську розвідку. Вчений працював у Харківському фізіко-технічному інституті. Завдяки статусу йому вдавалось отримати засекречені данні, які стосувались оборонної промисловості.

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У 2017 році українська контррозвідка розсекретила чоловіка. Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у державній зраді. Сьогодні, 17 лютого, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу та підтвердив вирок.

Агентурна мережа