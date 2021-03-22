Науковці не вірять в план Путіна напоїти Крим водою з-під Азовського моря

В окупованому Криму критично бракує питної води. У грудні Путін заявив, що чималі запаси є під Азовським морем. Українські вчені впевнені, що вони не забезпечать усі потреби півострова.

Для кримчан 2020 рік став найпосушливішим за останні пів сторіччя. Жителі окупованого півострова отримують воду за графіком. Мешканці Севастополя набирають її у цистернах на вулиці.

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Директор інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк прогнозує, що і в 2021 році кримчанам буде складно. Опадів, які випали взимку не вистачить, щоб поповнити запаси в штучних водоймах. Відтак, вже в квітні – травні на півострові відчують дефіцит питної води.

Один із варіантів забезпечення водою населення Криму, озвучив Володимир Путін. Минулого року він заявив, що на дні Азовського моря є чималі прісноводні запаси. Голова окупованого Криму Сергій Аксьонов швидко відреагував, мовляв, геологічну розвідку уже розпочато, а віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін анонсував буріння перших свердловин у квітні.

Що кажуть у НААН про воду з-під моря

Яцюк каже, що в минулому вже робили доволі детальну розвідку запасів прісних вод, коли шукали нафту і газ в Азовському морі. Однак, жоден з науковців не говорив, що її вистачить півострову.

Також вчений не вірить, що місцева окупаційна влада розпочала бодай якісь заходи.

Лише після геологічної розвідки можна сказати, які запаси води, яким чином вони будуть діставатися, за допомогою яких свердловин, як будуть транспортуватися на півострів? Бо це вимагає високотехнологічних підходів. Уявіть, вода дістається з підземних горизонтів, яку потім з моря треба буде якось вилучити і транспортувати. Особисто я не знаю таких прикладів інших країн світу, навіть високорозвинених,

– говорить Яцюк.

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