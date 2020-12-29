На Херсонщині знайшли 2 чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового 25 грудня. Одного з них відправили у СІЗО на 2 місяці, а інший перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Підозрюваних затримали та обрали запобіжки Про затримання та обрання запобіжних заходів фігурантам вбивства військового повідомляє поліція Херсонської області. Читайте також Вдарили кастетом у потилицю: нові деталі вбивства військового в Новій Каховці Поліцейські знайшли учасників конфлікту – 2 жителів Нової Каховки. Їм вручили підозри в скоєнні кримінального правопорушення. А ввечері 28 грудня місцевий суд обрав для них запобіжні заходи. Одного із нападників – 34-річного чоловіка – відправили до СІЗО на 60 діб без права внесення застави, його 35-річний товариш перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Смерть військового на Херсонщині: основне Вночі 25 грудня в Новій Каховці біля одного з барів між військовим і цивільними виникла бійка.

Від отриманих тілесних ушкоджень 40-річний боєць-контрактник військової частини, що дислокується у місті, помер.

Поліцейські оперативно встановили особи підозрюваних.