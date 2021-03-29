Вбивство ветерана у Києві: підозрюваних взяли під варту, їм загрожує довічне

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві ветерана Олександра Мандича з позивним "Ташкент". Їх триматимуть під вартою.

Підозрювані своєї вини у вбивстві добровольця не визнають. Про це повідомила Надія Максимець, речниця Київської міської прокуратури.

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Вона зауважила, якщо їхню причетність до злочину доведуть, за вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

Поки що не зрозуміло, чи з ними безпосередньо був конфлікт у потерпілого, чи вони діяли в інтересах інших осіб,

– підкреслила Максимець.

Й наголосила, що правоохоронці встановлюватимуть мотиви викрадення та жорстокого вбивства українського ветерана.

Що відомо про вбивство Мандича

37-річного чоловіка викрали з його квартири у Печерському районі Києві ввечері 24 березня. Його жорстоко катували, після чого силоміць посадили в авто.

Далі напівпритомного чоловіка вивезли у невідомому напрямку. Згодом його тіло знайшли у закинутій канаві – з численними травмами та ножовими пораненнями.

"Українська правда" повідомила, що жертвою є громадський активіст та ветеран Олександр Мандич. Це також підтвердив колишній нардеп Ігор Мосійчук.