Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві ветерана Олександра Мандича з позивним "Ташкент". Їх триматимуть під вартою.

Підозрювані своєї вини у вбивстві добровольця не визнають. Про це повідомила Надія Максимець, речниця Київської міської прокуратури.

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Вона зауважила, якщо їхню причетність до злочину доведуть, за вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.

Поки що не зрозуміло, чи з ними безпосередньо був конфлікт у потерпілого, чи вони діяли в інтересах інших осіб,

– підкреслила Максимець.

Й наголосила, що правоохоронці встановлюватимуть мотиви викрадення та жорстокого вбивства українського ветерана.

Зверніть увагу! У МВС повідомили, що підозрюваними є 2 уродженці Луганщини та киянин. Раніше вони неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців.

Що відомо про вбивство Мандича