На Донеччині затримали чоловіка, який ймовірно вбив трьох членів родини у Слов'янську. Він був одягнений у костюм супермена.

Правоохоронці стверджують, що розкрили вбивство родини. Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

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До злочину причетний місцевий житель, який був неодноразово судимий. Чоловіка затримали. До слова, перед тим він переховувався від поліції у знайомих.

Наразі вирішують, який запобіжний захід обрати для ймовірного вбивці.

Як сталось вбивство

Трагедія сталась 19 грудня. За попередньою інформацією, спочатку зловмисник убив свого знайомого, а потім – співмешканку чоловіка та 79-річну матір.

Виявилось, що знайомий запросив 26-річного затриманого у гості, але дорогою до магазину між ними сталась сварка. Тоді гість задушив чоловіка мотузкою та сховав тіло біля гаражів.

Ймовірний вбивця вирішив прибрати свідків та повернувся до квартири. Відтак чоловік перерізав горло рідним загиблого – 54-річній співмешканці та матері.

Що загрожує затриманому

Наразі триває досудове розслідування, однак вже відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.



Затриманий у костюмі супермена / Фото Нацполіції