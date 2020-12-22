Загибель родини у Слов'янську: ймовірного вбивцю затримали в костюмі супермена – фото
На Донеччині затримали чоловіка, який ймовірно вбив трьох членів родини у Слов'янську. Він був одягнений у костюм супермена.
Правоохоронці стверджують, що розкрили вбивство родини. Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.
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До злочину причетний місцевий житель, який був неодноразово судимий. Чоловіка затримали. До слова, перед тим він переховувався від поліції у знайомих.
Наразі вирішують, який запобіжний захід обрати для ймовірного вбивці.
Як сталось вбивство
- Трагедія сталась 19 грудня. За попередньою інформацією, спочатку зловмисник убив свого знайомого, а потім – співмешканку чоловіка та 79-річну матір.
- Виявилось, що знайомий запросив 26-річного затриманого у гості, але дорогою до магазину між ними сталась сварка. Тоді гість задушив чоловіка мотузкою та сховав тіло біля гаражів.
- Ймовірний вбивця вирішив прибрати свідків та повернувся до квартири. Відтак чоловік перерізав горло рідним загиблого – 54-річній співмешканці та матері.
Що загрожує затриманому
Наразі триває досудове розслідування, однак вже відкрили кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.
Затриманий у костюмі супермена / Фото Нацполіції
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