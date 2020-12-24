Вбивство сина Соболєва: один з підозрюваних фактично визнав провину
У суді 24 грудня оголосили обвинувальний акт підозрюваному у вбивстві Олександра Соболєва – сина депутата Київської обласної ради Вячеслава Соболєва. На суді Андрій Лаврега фактично визнав свою провину.
В обвинувальному акті прокурор заявив, що Лаврега вбив дитину з необережності, адже стріляв він конкретно у Вячеслава Соболєва. Про це повідомляє "Судовий репортер".
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Сам Андрій Лаврега визнав, що випадково вбив дитину. Втім, чоловік запевняє: він не мав наміру нікого вбивати. Кінцевою метою було лише залякати депутата пострілом.
Я розумію тяжкість того, що сталось. Так, як я також є батьком, я просто хочу вибачитись. Хочу, щоб потерпілі знали: якби я мав хоч найменшу можливість все виправити, я обов'язково б нею скористався,
– заявив підозрюваний.
Він наголосив, що розкаюється в скоєному й готовий нести відповідальність. Водночас він підкреслив, що визнає обвинувальний акт не повністю.
"Я натискав на спусковий гачок, я використовував надану мені зброю. Та про статтю за умисне вбивство я не згоден повністю, оскільки жодного наміру вбивати чи калічити Соболєва Вячеслава я не мав", – розповів Андрій Лаврега.
Коротко про вбивство сина Соболєвих:
- Напад на сім'ю депутата Київської облради відбувся 1 грудня 2019 року. Нападники обстріляли автомобіль, в якому Соболєв перебував разом з дружиною і двома дітьми. Внаслідок замаху загинув трирічний син подружжя Олександр.
- За даними слідства, виконавцями злочину були Олексій Семенов й Андрій Лаврега – колишні бійці українського добровольчого батальйону. Один з організаторів – росіянин Юсуп Абуєв.
- Перший вирок у цій справі вже винесли – Олександру Раєву, який знав про нападників, але приховав цю інформацію. За це йому присудили 3 місяці ув'язнення й одразу відпустили, адже свій вирок він відбув у СІЗО.
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