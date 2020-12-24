У суді 24 грудня оголосили обвинувальний акт підозрюваному у вбивстві Олександра Соболєва – сина депутата Київської обласної ради Вячеслава Соболєва. На суді Андрій Лаврега фактично визнав свою провину.

В обвинувальному акті прокурор заявив, що Лаврега вбив дитину з необережності, адже стріляв він конкретно у Вячеслава Соболєва. Про це повідомляє "Судовий репортер".

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Сам Андрій Лаврега визнав, що випадково вбив дитину. Втім, чоловік запевняє: він не мав наміру нікого вбивати. Кінцевою метою було лише залякати депутата пострілом.

Я розумію тяжкість того, що сталось. Так, як я також є батьком, я просто хочу вибачитись. Хочу, щоб потерпілі знали: якби я мав хоч найменшу можливість все виправити, я обов'язково б нею скористався,

– заявив підозрюваний.

Він наголосив, що розкаюється в скоєному й готовий нести відповідальність. Водночас він підкреслив, що визнає обвинувальний акт не повністю.

"Я натискав на спусковий гачок, я використовував надану мені зброю. Та про статтю за умисне вбивство я не згоден повністю, оскільки жодного наміру вбивати чи калічити Соболєва Вячеслава я не мав", – розповів Андрій Лаврега.

Коротко про вбивство сина Соболєвих: