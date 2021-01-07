Олігарха Ріната Ахметова захищають від звинувачень нардепа Євгена Щербаня за допомогою ексзаступника міністра внутрішніх справ Геннадія Москаля. Ця людина раніше звинувачувала самого Ахметова в замах на вбивство. Абсурд, скажете ви? І не таке трапляється, коли на кону мільярди доларів та бажання сховати кінці у воду.

У Ріната Ахметова з'явився несподіваний громадський адвокат, який відкидає звинувачення на адресу олігарха. Це – колишній заступник міністра внутрішніх справ та депутат кількох скликань Геннадій Москаль. Про нього – у програмі "Чесна політика" на 24 каналі.

У попередній програмі Дуже дорого коштує українцям: хто захищає інтереси Ахметова

Абсурд ситуації в тому, що зовсім нещодавно Москаль виступив зі звинуваченнями на адресу Ахметова. А тепер – захищає його.

Розслідування вбивства Щербаня

Розслідування Євгена Щербаня-молодшого шокувало багатьох. Він був сином народного депутата Євгена Щербаня. Його вбили 24 роки тому. Той встановив, що активи його батька потрапили в руки тоді ще молодого Ахметова.

Євген Щербань-молодший / Скриншот з фільму "Спадкоємець"

До чого тут фільм "Спадкоємець"

Фільм-розслідування "Спадкоємець", який зняло "Громадське" та показав у своєму ефірі 24 канал, б'є рекорди переглядів – на цей момент його подивилося понад мільйон глядачів.

Фільм вражає не лише зухвалими методами знищення першого олігарха України Євгена Щербаня, розстріляного в донецькому аеропорту, але й тим, як роздерибанили його активи.

Подивитися фільм " Спадкоємець" можна за посиланням.

Борг батька

У підсумку, за словами Щербаня, Ахметов виставив рахунок синам за погашення боргу вбитого батька в розмірі 5,4 мільйона доларів. За це Ахметов відібрав у синів компанію "Гефест". А ця компанія через інші структури володіла основними активами Євгена Щербаня-старшого, водночас й "Індустріальним союзом Донбасу" – компанією, яку продали росіянам у 2010 році за 2,7 мільярда доларів.

Як виявилося, не тільки Щербань-старший був винен Ахметову 5,4 мільйона доларів. Так, на момент загибелі батька ІСД був винен його компанії "Фінансист" понад 100 мільйонів доларів, але після його загибелі ці гроші ніхто не повернув.

Геннадій Москаль

Протягом місяця Ахметов та його молодший партнер Сергія Тарута ніяк не прокоментували ситуацію.

Довідка. Частину іншої компанії – "Індустріальний союз Донбасу" – отримав Сергій Тарута. Він отримав частку, яка повинна була належати синам убитого

Але через місяць після прем'єри фільму в них з'явився несподіваний захисник – Геннадій Москаль.



Сергій Тарута / Фото LIGA.net

Щоби відвести підозру від Ахметова, Москаль тепер виступає як адвокат іншого сина Євгена Щербаня, Руслана, який не підтримує свого брата в пошуках істини.

Схоже на те, що його головна роль – це відводити будь-які підозри від Ахметова та брата Євгена Щербаня Руслана, який виступає з олігархом з однакових позицій. Фактично, Москаль переводить градус дискусії з захоплення бізнесу Щербаня в те, хто його вбив.

Деталі справи Щербаня

Я особисто багато досліджував справу Щербаня, вивчав перекази грошей Лазаренка одному з кримінальних авторитетів на прізвисько Матрос. Але так і не побачив достеменних доказів того, що це були перекази саме за вбивство, а не за банальну "кришу".

► Чому? По-перше, тому що на момент вбивства Щербаня в кінці 1996 року між ним і Лазаренком та його спільницею Тимошенко не було конфлікту.

Корпорація Тимошенко ЄЕСУ вже майже рік постачала газ до кордону Донецької області, де його далі розповсюджувала серед підприємств інша корпорація – Індустріальний союз Донбасу, заснований Щербанем.

► По-друге, Лазаренко були не чужими зв'язки з кримінальним світом – як будь-який олігарх, він мав "дах". І за це переводилися гроші за наданий захист – цією особою був кримінальний авторитет "Матрос" – справжнє ім'я Олександр Мільченко. Свій тюремний термін за вимагання, рекет і економічні зловживання він отримав ще за радянських часів при перебудові. Слідство встановило, що Лазаренко платив Матросу.

► І далі найцікавіше. Саме Руслан Щербань, захисником якого зараз став Геннадій Москаль, виступав у часи Януковича зі звинуваченнями на адресу Юлії Тимошенко.

А про те, що Тимошенко могла оплатити вбивство Щербаня, стверджував тоді заступник генпрокурора Рінат Кузьмін – зараз депутат від ОПЗЖ. Але знаєте, що тоді заявляв сам Москаль – що головний свідок із боку Кузьміна обмовив Тимошенко через тиск.

Тепер Москаль захищає Ахметова

Тепер Москаль захищає й Ахметова, якого, бувши чиновником МВС, звинувачував у приналежності до організованої злочинності.



Москаль та Ахметов / Колаж 24 каналу

У 2005 році Москаль заявив, що МВС провело успішну "спецоперацію", яка дозволила простежити реакцію Ахметова на можливі звинувачення – і після того міністерство навіть начебто було готове порушити проти Ахметова кримінальну справу по "справі Боцмана". (Не плутати з Матросом, про якого я говорив раніше)

Про яку "спецоперацію" йдеться

Після помаранчевої революції в пресі було багато публікацій, в 1988 році в Донецьку Ахметов нібито брав участь у замаху на кримінального авторитета прізвисько "Боцман". Але невдовзі цей "Боцман" відправив на адресу слідчих лист, у якому заявив, що вважає Ахметова непричетним до замаху на нього.

До теми Вбивство бізнесмена Євгена Щербаня: яку роль відіграли Ахметов і Тарута

У МВС впевнені, що свій лист Сергій Чернишов підписував під тиском. Тоді Москаль обіцяв кримінальну справу на Ахметова, але нічого не зробив. І в підсумку, через 15 років, сьогодні Москаль фактично виступає з Ахметовим на одному боці. Так само як і з Русланом Щербанем, якого він теж звинувачував у вбивстві.