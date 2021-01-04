Вбивство Шеремета: Нацполіція отримала дозвіл на проведення слідства в Європі
Нацполіція України отримала дозвіл на проведення слідчих дій в одній із європейських країн. Правоохоронці отримали інформацію щодо можливих замовників вбивства Павла Шеремета.
Особу, яка передала інформацію, поліцейські запросили для проведення слідчих дій. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
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Що повідомили у поліції
- У грудні 2020 року слідчі отримали від Служби зовнішньої розвідки України певну інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета в 2016 році.
- Документи та аудіозаписи датовані 2008 – 2012 роками.
- Певні фрагменти вже опубліковані в мережі.
- На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета.
- Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив.
Що цьому передувало
- Аудіозапис розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева опублікувало видання "Білоруський народний трибунал".
- Таємний пристрій записав розмову Зайцева зі співробітниками елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Вони обговорювали спосіб убивства журналіста.
- Наказ вбити журналіста віддав особисто Олександр Лукашенко.
Записи розмов про підготовку вбивства Шеремета: дивіться відео
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