Комітет держбезпеки Білорусі обговорював убивство Павла Шеремета. Зокрема, у 2012 році обговорювалася можливість підірвати журналіста, що й відбулося через 4 роки.

Наказ убити Павла Шеремета віддавав особисто Олександр Лукашенко, а обговорював це ексголова Комітету держбезпеки Вадим Зайцев. Про це свідчать записи його розмов, а також розслідування EUobserver.

До слова Хочу вірити, що Антоненко нічого не робив і це буде доведено, – Хомчак

Таємний пристрій записав розмову Вадима Зайцева зі співробітниками елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Зокрема, на записі обговорюють спосіб убивства журналіста.

Тогочасний голова Комітету держбезпеки стверджував, що Павло Шеремет є великою "скалкою в дупі", а тому потрібно зробити так, щоб його вбивство було публічним повідомленням.

Ми підкладемо [бомбу] і так далі, і цього бісового щура розірве на бісові шматки – ноги в один бік, руки в інший бік. Якщо все буде схоже на природні причини, то люди не зрозуміють сигналу,

– заявив на записах Вадим Зайцев.

Під час цього запису журналіст вже втік з Білорусі й жив у Москві. Там до нього приставили спостереження, а через 4 роки опісля Павла Шеремета вбили в центрі Києва – саме так показово, як заповідав Вадим Зайцев.

Записи розмов про підготовку вбивства Шеремета: дивіться відео

Чому це розслідування важливе: