Вбивство Павла Шеремета готували спецслужби Білорусі, – розслідування
Комітет держбезпеки Білорусі обговорював убивство Павла Шеремета. Зокрема, у 2012 році обговорювалася можливість підірвати журналіста, що й відбулося через 4 роки.
Наказ убити Павла Шеремета віддавав особисто Олександр Лукашенко, а обговорював це ексголова Комітету держбезпеки Вадим Зайцев. Про це свідчать записи його розмов, а також розслідування EUobserver.
До слова Хочу вірити, що Антоненко нічого не робив і це буде доведено, – Хомчак
Таємний пристрій записав розмову Вадима Зайцева зі співробітниками елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Зокрема, на записі обговорюють спосіб убивства журналіста.
Тогочасний голова Комітету держбезпеки стверджував, що Павло Шеремет є великою "скалкою в дупі", а тому потрібно зробити так, щоб його вбивство було публічним повідомленням.
Ми підкладемо [бомбу] і так далі, і цього бісового щура розірве на бісові шматки – ноги в один бік, руки в інший бік. Якщо все буде схоже на природні причини, то люди не зрозуміють сигналу,
– заявив на записах Вадим Зайцев.
Під час цього запису журналіст вже втік з Білорусі й жив у Москві. Там до нього приставили спостереження, а через 4 роки опісля Павла Шеремета вбили в центрі Києва – саме так показово, як заповідав Вадим Зайцев.
Записи розмов про підготовку вбивства Шеремета: дивіться відео
Чому це розслідування важливе:
- Воно може свідчити про абсолютну невинуватість Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у цій справі. А саме цю трійку українські правоохоронні органи звинувачують у вбивстві журналіста.
- Особливо абсурдною тепер виглядає мотиваційна частина обвинувачення, де мовиться: "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні".
- Адже розслідування чітко вказує, що Павла Шеремета планували вбити саме з політичних міркувань. Чи причетні білоруські спецслужби до вбивства журналіста, наразі невідомо, та збіги з показовим убивством шляхом підриву можуть бути зовсім не збігами.
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