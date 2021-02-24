Раніше у провулку Отакара Яроша в Харкові застрелили чоловіка. Дзержинський районний суд 24 лютого ухвалив рішення взяти підозрюваного у вбивстві під варту без права внесення застави.

На засіданні чоловік просив звільнити його під домашній арешт і сказав, що стріляв в шоковому стані через загрозу.

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Деталі судового рішення

Однак Дзержинський районний суд вирішив взяти його під варту. Крім того, підозрюваному не надали право внести заставу.

За даними слідства, у день вбивства на Отакара Яроша вирішували "фінансове питання".

Що кажуть прокурори

Того вечора відбулась зустріч між кількома чоловіками, щоб вирішити фінансове питання – один із них начебто заборгував іншому приблизно 100 тисяч доларів,

– повідомили у прокуратурі.

Там також додали, що разом із чоловіком, який давав зазначену суму в борг, приїхали ще кілька його знайомих. Під час спілкування між підозрюваним та іншими людьми виник конфлікт.

Хто та кому був винен гроші, у прокуратурі не уточнили. За версією слідства, під час конфлікту підозрюваний дістав пістолет і вистрілив у свого опонента. Після цього він втік з місця на своїй автівці.

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