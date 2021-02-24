Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві на Отакара Яроша в Харкові
Раніше у провулку Отакара Яроша в Харкові застрелили чоловіка. Дзержинський районний суд 24 лютого ухвалив рішення взяти підозрюваного у вбивстві під варту без права внесення застави.
Джерело:"Суспільне"
На засіданні чоловік просив звільнити його під домашній арешт і сказав, що стріляв в шоковому стані через загрозу.
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Деталі судового рішення
Однак Дзержинський районний суд вирішив взяти його під варту. Крім того, підозрюваному не надали право внести заставу.
За даними слідства, у день вбивства на Отакара Яроша вирішували "фінансове питання".
Що кажуть прокурори
Того вечора відбулась зустріч між кількома чоловіками, щоб вирішити фінансове питання – один із них начебто заборгував іншому приблизно 100 тисяч доларів,
– повідомили у прокуратурі.
Там також додали, що разом із чоловіком, який давав зазначену суму в борг, приїхали ще кілька його знайомих. Під час спілкування між підозрюваним та іншими людьми виник конфлікт.
Хто та кому був винен гроші, у прокуратурі не уточнили. За версією слідства, під час конфлікту підозрюваний дістав пістолет і вистрілив у свого опонента. Після цього він втік з місця на своїй автівці.
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Вбивство у Харкові: що відомо
- 22 лютого, приблизно о 19:00 у провулку Отакара Яроша застрелили 39-річного чоловіка.
- Після цього у Харкові ввели поліцейську спецоперацію "Сирена". Ймовірного нападника затримали за кілька годин під Харковом.
- 23 лютого у поліції повідомили, що оголосили про підозру затриманому. Йому 49 років, раніше він уже був судимий.
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