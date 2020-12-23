У свіжому випуску "Резонанс" за 23 грудня – на Одещині 2 хлопців, які набрали кредитів, під час поїдки у таксі розпитували водійку про її доходи. Після цього вони її вбили, завдавши 11 ударів ножем, а авто спалили. У Дніпрі через пожежу в одноповерховому будинку загинули 3 людей. Вогонь виник всередині помешкання. Аби потрапити у будинок, рятувальникам довелося вибивати вікна.

Також у випуску "Резонанс" на 24 каналі:

Троє зловмисників у Чернігові систематично обкрадали квартири. Вони виносили золото, гроші та побутову техніку. За словами постраждалих, зловмисники ламали вікна та проникали у квартири на перших поверхах будинків.

У Маріуполі чоловік вирішив дістатися моря сходами, однак в той момент він був у машині. Водій дивом не зніс газову трубу, яка була розташована поруч. На щастя, ніхто не постраждав.

На Вінниччині у селі Писарівка зіштовхнулися 3 автомобілі. У результаті 2 водіїв травмувалися, а один із пасажирів загинув. Наразі причини та обставини аварії встановлюють слідчі.

У Києві правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка на Майдані Незалежності ще 8 грудня. Тоді перехожі ввечері побачили в підземному переході чоловіка з ножовими пораненнями. 30-річний перехожий одразу помер.

На Київщині у селищі Чабани люди стали свідками дивної поведінки водія мікроавтобуса. Він протаранив припарковане авто, щоб виїхати з двору, а потім скоїв ще 5 ДТП.

У селі Крехаїв Чернігівської області з-під будівлі сільської ради викрали елітний Lexus. У скоєнні правопорушення підозрюють 80-річного місцевого мешканця. Його зупинили аж під Рожнами Броварського району Київської області.