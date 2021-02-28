У Маріуполі на жахливу знахідку натрапив господар орендованої квартири. Він знайшов тіла убитої молодої пари: чоловіку було усього – 23, жінці – лише 19.

Повідомлення про подвійне вбивство надійшло до правоохоронців 27 лютого.

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Експерти підтвердили насильницьку смерть

Трагедія сталась в одній з квартир Центрального району міста. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, а також керівництво поліції області. На місці також працювали кінологи, аби натрапити на слід злочинців.

Експерти-криміналісти підтвердили, що пара померла не своєю смертю: на тілах виявили ознаки насилля.

Пара знімала квартиру подобово, – ЗМІ

Як повідомляє сайт 0629, пару – зарізали. Сусіди начебто чули вночі дивні звуки. За попередньою інформацією, господар здавав квартиру подобово. Коли не зміг додзвонитись квартирантам – приїхав сам.

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Убивцям загрожує до 15 років ув'язнення

За фактом відкрили кримінальне провадження – за усисне вбивство двох або більше винних. Злочинцям, які позбавили життя молодих людей, загрожує покарання у вигляді ув'язнення – від 10 до 15 років.

На місце виїхали криміналісти та кінологи / Фото Нацполіції