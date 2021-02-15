На Одещині підпалили шини біля будинку жінки, яка хизувалася вбивством хаскі: відео
У селі Красносілка Одеської області невідомі підпалили шини біля будинку жінки, яка в чаті села хизувалася вбивством собаки. Хлопці також розмалювали балончиком її ворота.
Джерело:Ютуб "Закон природи"
Відповідне відео опублікувала громадська організація "Закон природи". Адміністратори стверджують, що ролик надіслали підписники спільноти.
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На відео кілька молодиків у балаклавах поклали й підпалили шини біля одного з будинків у селі Красносілка.
Крім цього, вони написали на воротах чорною фарбою слово "Мразь". Крім цього, в ролику помітно, як хлопці підпалили і перекинули за паркан у двір якийсь невідомий предмет.
Наприкінці відео молодики зі зміненим голосом та повністю закритим обличчям виголосили, що передають привіт всім шкуродерам й вбивцям тварин.
Якщо не буде працювати поліція, працюватиме вулиця,
– заявили вони.
У Красносілці невідомі розмалювали будинок жінки, яка вбила хаскі: відео
Водночас в спільноті "Закон природи" наголосили, що організація не несе відповідальність за всі ті дії, які вчинили хлопці на відео. І додали, що ролик опубліковано лише з ознайомлювальною метою.
Що відомо про жорстоке вбивство собаки на Одещині
- 12 лютого в селі Красносілка, що на Одещині, було вбито собаку. Місцева мешканка сфотографувала застреленого хаскі та скинула світлини у чат села у вайбері.
- Про обставини інциденту розповіли волонтери-зоозахисники, які приїхали на місце подій разом із поліцією.
- Сама жінка стверджує, що собака нібито задушив двох її курей. Однак інші жителі села запевняють, що це зробила лисиця.
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