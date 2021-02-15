У селі Красносілка Одеської області невідомі підпалили шини біля будинку жінки, яка в чаті села хизувалася вбивством собаки. Хлопці також розмалювали балончиком її ворота.

Відповідне відео опублікувала громадська організація "Закон природи". Адміністратори стверджують, що ролик надіслали підписники спільноти.

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На відео кілька молодиків у балаклавах поклали й підпалили шини біля одного з будинків у селі Красносілка.

Крім цього, вони написали на воротах чорною фарбою слово "Мразь". Крім цього, в ролику помітно, як хлопці підпалили і перекинули за паркан у двір якийсь невідомий предмет.

Наприкінці відео молодики зі зміненим голосом та повністю закритим обличчям виголосили, що передають привіт всім шкуродерам й вбивцям тварин.

Якщо не буде працювати поліція, працюватиме вулиця,

– заявили вони.

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Водночас в спільноті "Закон природи" наголосили, що організація не несе відповідальність за всі ті дії, які вчинили хлопці на відео. І додали, що ролик опубліковано лише з ознайомлювальною метою.

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