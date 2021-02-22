Вбивство біля харківського супермаркету: поліціянти затримали підозрюваного

У провулку Отакара Яроша у Харкові вбили чоловіка. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами міста.

Якщо вину фігуранта доведуть, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Інформацію підтвердили у пресслужбі обласного управління Нацполіції.

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Деталі інциденту

За словами очевидців, інцидент стався на сходах супермаркету – стріляли у голову. На місці події правоохоронці виявили тіло 40-річного харків'янина з вогнепальним пораненням голови.



На місці події працюють поліціянти / Фото "Суспільне Харків"

Поліціянти продовжують з'ясовувати обставини смерті:

вони оглядають місце події;

збирають речові докази;

встановлюють та опитують свідків.



Правоохоронці встановлюють обставини смерті / Фото "Суспільне Харків"

Підозрюваного затримали

Для затримання чоловіка, причетного до злочину, ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".



Вбивство відбулось на сходах супермаркету / Фото "Суспільне Харків"

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 1-ю частиною 115-ї статті умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваного доставили до Харківського районного управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій. За санкцією статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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