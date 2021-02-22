Вбивство біля харківського супермаркету: поліціянти затримали підозрюваного
У провулку Отакара Яроша у Харкові вбили чоловіка. Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.
Джерело:Нацполіція
Якщо вину фігуранта доведуть, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Інформацію підтвердили у пресслужбі обласного управління Нацполіції.
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Деталі інциденту
За словами очевидців, інцидент стався на сходах супермаркету – стріляли у голову. На місці події правоохоронці виявили тіло 40-річного харків'янина з вогнепальним пораненням голови.
На місці події працюють поліціянти / Фото "Суспільне Харків"
Поліціянти продовжують з'ясовувати обставини смерті:
- вони оглядають місце події;
- збирають речові докази;
- встановлюють та опитують свідків.
Правоохоронці встановлюють обставини смерті / Фото "Суспільне Харків"
Підозрюваного затримали
Для затримання чоловіка, причетного до злочину, ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".
Вбивство відбулось на сходах супермаркету / Фото "Суспільне Харків"
Наразі підозрюваного доставили до Харківського районного управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій. За санкцією статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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