Вбивство активістки Гандзюк: суд продовжив арешт Мангеру і Левіну

Джерело:УНІАН
Дніпровський районний суд Києва виніс нове рішення щодо обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Зокрема їм продовжили арешт.
Мовиться про ексочільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера. А також – про його пособника Олексія Левіна.
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Обвинувачених залиши під вартою ще на 2 місяці – до 15 травня. Таке рішення ухвалила суддя Юлія Іванина.
Вона задовольнила клопотання прокурора і відмовила в задоволенні клопотань адвокатів, які просили змінити запобіжний захід.Зауважимо! В лютому суд у Херсонській області засудив одного з фігурантів справи про вбивство активістки Сергія Торбіна до 5 років позбавлення волі.
Вивчати докази продовжать на наступних засіданнях суду. Вони відбудуться: