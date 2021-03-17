Вбивство активістки Гандзюк: суд продовжив арешт Мангеру і Левіну

Дніпровський районний суд Києва виніс нове рішення щодо обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Зокрема їм продовжили арешт.

Мовиться про ексочільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера. А також – про його пособника Олексія Левіна.

Читайте також Венедіктова заявила, що може пишатися справою Гандзюк

Що вирішив суд щодо обвинувачених

Обвинувачених залиши під вартою ще на 2 місяці – до 15 травня. Таке рішення ухвалила суддя Юлія Іванина.

Вона задовольнила клопотання прокурора і відмовила в задоволенні клопотань адвокатів, які просили змінити запобіжний захід.

Коли будуть наступні засідання

В лютому суд у Херсонській області засудив одного з фігурантів справи про вбивство активістки Сергія Торбіна до 5 років позбавлення волі.

Вивчати докази продовжать на наступних засіданнях суду. Вони відбудуться:

2 квітня;

7 квітня;

16 квітня;

22 квітня.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк