Вбивство активістки Гандзюк: суд продовжив арешт Мангеру і Левіну
Дніпровський районний суд Києва виніс нове рішення щодо обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Зокрема їм продовжили арешт.
Джерело:УНІАН
Мовиться про ексочільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера. А також – про його пособника Олексія Левіна.
Читайте також Венедіктова заявила, що може пишатися справою Гандзюк
Що вирішив суд щодо обвинувачених
Обвинувачених залиши під вартою ще на 2 місяці – до 15 травня. Таке рішення ухвалила суддя Юлія Іванина.
Вона задовольнила клопотання прокурора і відмовила в задоволенні клопотань адвокатів, які просили змінити запобіжний захід.
Коли будуть наступні засідання
Вивчати докази продовжать на наступних засіданнях суду. Вони відбудуться:
- 2 квітня;
- 7 квітня;
- 16 квітня;
- 22 квітня.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк
- Херсонську активістку Катерину Гандзюк вбили наприкінці липня 2018 року. Її облили сірчаною кислотою.
- Померла радниця мера Херсона в лікарні 4 листопада через сильні опіки на тілі.
- У 2019 році 5 виконавців злочину засудили.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter