Прокуратура зайнялася справою поліцейського, який застрелив чоловіка під Маріуполем під час затримання. Офіцер поліції вистрелив у 33-річного власника місцевого ринку, бо той нібито намагався втекти з місця, де його затримали за незаконну порубку лісу.

Справу розслідує прокуратура Проти поліцейського, який застрелив чоловіка, вже відкрили кримінальне провадження, повідомляє пресслужба прокуратури Донеччини. Дізнайтеся більше Убитий поліцією під Маріуполем виявився власником ринку: деталі від його сина Справу відкрили за статтями про умисне вбивство та перевищення влади або службових повноважень. За це правоохоронцю може загрожувати до 15 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Також призначили низку експертиз. Що відомо про вбивство Інцидент трапився ввечері 16 січня в селищі Сартана Маріупольського району, коли правоохоронці нібито виявили незаконну порубку лісу.

За інформацією поліції, під час документування порушення 33-річний чоловік сів за кермо "Газелі" та намагався втекти з місця злочину, збивши поліцейського. Проти нього застосували табельну зброю та вбили його.

За версією сина вбитого, його батько не вчиняв незаконної порубки лісів. На місце він приїхав, щоб допомогти синові вирішити ситуацію з поліцією, яка виявила колоди на "Газелі".

Своєю чергою син вбитого нібито приїхав туди, щоб допомогти другові витягти автомобіль, який застряг у болоті.

Автомобіль "ВАЗ-2112" та вантажівку "ГАЗ-3302" правоохоронці вилучили.