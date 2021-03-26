Застрелив з мисливської рушниці: на Одещині підприємець вбив здирника
В Одеській області в селищі Лиманське 26 березня сталась стрілянина на автомийці – власник бізнесу застрелив чоловіка, який начебто приїхав вимагати данину. Непроханого гостя застрелили із мисливської рушниці.
Джерело:24 канал
Також поранили ще одного здирника, який приїхав разом із застреленим. За даними сайту "Думская" вбили Олександра Рожка, якого у кримінальних колах знали під прізвиськом "Ляма". Втім, він начебто теж займався підприємництвом.
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Рейдер чи бізнесмен
У місцевих ЗМІ Рожка називали контрабандистом та рейдером. Раніше він начебто намагався захопити сільськогосподарське підприємство в Одеській області.
Усі факти буде встановлювати слідство, але наразі відомо, що Рожко приїхав на автомийку вимагати у її власника, аби він платив щомісячну данину.
Вбитий Олександр Рожко / Фото сайту "Думская"
Вбивці погрожували
Охоронець "Лями" погрожував підприємцю травматичною зброєю, чоловік не витримав натиску, схопив мисливську рушницю й застрелив Рожка, а його охоронця поранив.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
В Одеській області на автомийці сталось вбивство: дивіться відео з місця події
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