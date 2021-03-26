В Одеській області в селищі Лиманське 26 березня сталась стрілянина на автомийці – власник бізнесу застрелив чоловіка, який начебто приїхав вимагати данину. Непроханого гостя застрелили із мисливської рушниці.

Також поранили ще одного здирника, який приїхав разом із застреленим. За даними сайту "Думская" вбили Олександра Рожка, якого у кримінальних колах знали під прізвиськом "Ляма". Втім, він начебто теж займався підприємництвом.

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Рейдер чи бізнесмен

У місцевих ЗМІ Рожка називали контрабандистом та рейдером. Раніше він начебто намагався захопити сільськогосподарське підприємство в Одеській області.

Усі факти буде встановлювати слідство, але наразі відомо, що Рожко приїхав на автомийку вимагати у її власника, аби він платив щомісячну данину.

Вбитий Олександр Рожко / Фото сайту "Думская"

Вбивці погрожували

Охоронець "Лями" погрожував підприємцю травматичною зброєю, чоловік не витримав натиску, схопив мисливську рушницю й застрелив Рожка, а його охоронця поранив.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

В Одеській області на автомийці сталось вбивство: дивіться відео з місця події